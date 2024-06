Les actionnaires de Tesla semblent prêts à approuver à une large majorité un plan de rémunération de 56 milliards de dollars pour son PDG Elon Musk, a déclaré le milliardaire sur les médias sociaux mercredi.

L'approbation par les actionnaires de la plus importante rémunération d'un PDG dans l'histoire des entreprises américaines pourrait apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à l'avenir de M. Musk au sein de l'entreprise et donner au constructeur de voitures électriques des munitions dans sa lutte pour annuler la décision d'un tribunal qui a annulé la rémunération.

Voici ce qu'en disent certains :

GARRETT NELSON, VICE-PRÉSIDENT ET ANALYSTE PRINCIPAL DES ACTIONS CHEZ CFRA RESEARCH

"Nous considérons qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les investisseurs de TSLA et nous attribuons le succès des propositions au soutien écrasant de l'importante base d'investisseurs de détail de TSLA, qui détiennent collectivement ~40% des actions, combiné à une partie de sa base d'investisseurs institutionnels fragmentée où le soutien était plus divisé."

"Si elle est approuvée plus tard dans la journée, nous pensons qu'elle lèvera un important obstacle à court terme sur l'action, les investisseurs envoyant un message fort de 'maintien du cap'. Selon nous, Musk a tenu ses engagements envers les actionnaires au cours des 5 à 6 dernières années, en atteignant les seuils élevés de son plan de rémunération entièrement basé sur l'intéressement, et il y a peu de raisons de douter que cela ne se poursuive.

CHRISTOPHER TSAI, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS DE TSAI CAPITAL, UN GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT BASÉ À NEW YORK

"Les gens investissent dans Tesla parce qu'ils croient en Elon et en l'entreprise, et rien n'a changé depuis le vote précédent. Payez le gars et passons à autre chose, c'est ce que les actionnaires ont conclu."

DAN COATSWORTH, ANALYSTE DES INVESTISSEMENTS CHEZ AJ BELL

"La perspective que les investisseurs de Tesla approuvent un accord de rémunération gargantuesque pour Elon Musk laisse perplexe en soi, étant donné le montant de 56 milliards de dollars, mais le fait que cela fasse grimper le cours de l'action pourrait également laisser certaines personnes perplexes. L'explication logique est que cela signifie que Musk n'est plus un risque de fuite, si l'accord est approuvé. Payez-le bien et il restera pour superviser les efforts continus de Tesla pour être couronné roi du secteur des véhicules électriques".

LE CONTRÔLEUR DE LA VILLE DE NEW YORK, BRAD LANDER, QUI SUPERVISE LES ACTIFS DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE

"Le tweet d'Elon est une preuve supplémentaire de l'échec de la gouvernance d'entreprise chez Tesla - ce n'est pas la façon dont les votes des actionnaires sont censés être rendus publics, ni le moment où ils le sont."

"En tant qu'investisseurs à long terme dans Tesla, nous attendons un véritable contrôle du conseil d'administration et un PDG profondément engagé dans la croissance de l'entreprise plutôt que dans d'autres projets commerciaux. Nous aimerions que le conseil d'administration s'assure que son approbation est requise pour toute tentative de tirer parti de la propriété intellectuelle ou des ressources de Tesla pour ses autres entreprises, afin que les actionnaires puissent être sûrs que leurs intérêts sont alignés sur les objectifs de l'entreprise."

"En outre, au lieu de continuer à essayer de le défendre devant les tribunaux, le conseil d'administration devrait engager un consultant en rémunération et renégocier le plan d'intéressement de Musk afin qu'il soit approprié et non dilutif pour les actionnaires."

JASON SCHLOETZER, PROFESSEUR DE COMMERCE À L'UNIVERSITÉ DE GEORGETOWN, SPÉCIALISTE DE LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

L'approbation suggère que les actionnaires "pensent qu'il est le seul à disposer de la meilleure stratégie à mettre en œuvre à l'avenir. Ils écartent les risques liés à l'homme clé, Tesla étant devenu encore plus dépendant de Musk à l'avenir".

DAN IVES, ANALYSTE, WEDBUSH SECURITIES

"Sur la base de toutes nos discussions au cours du mois dernier, les grands actionnaires savaient en fin de compte qu'en votant non, ils risquaient de voir Musk quitter éventuellement son poste de PDG et que le risque l'emportait largement sur la récompense en votant non à cette proposition, malgré une frustration évidente à l'égard de Musk."

ALEXANDER POTTER, ANALYSTE DE RECHERCHE SENIOR, PIPER SANDLER & CO

"Cela ne règle pas complètement la question ; le programme de rémunération peut toujours être considéré comme illégal. Mais un juge du Delaware a déjà annulé le programme en invoquant le manque d'information des actionnaires, et étant donné l'amélioration de l'information avant ce vote, on ne voit pas bien pourquoi quelqu'un s'opposerait à cet accord nouvellement ratifié. Nous nous attendons à ce que l'action réagisse favorablement à cette nouvelle, bien qu'il soit peu probable que la hausse soit aussi violente que la baisse l'aurait été si les actionnaires avaient rejeté l'accord".

SANDEEP RAO, CHERCHEUR PRINCIPAL CHEZ LEVERAGE SHARES QUI DÉTIENT DES ACTIONS TESLA

"Cela donne raison à Musk et apaise certaines inquiétudes des investisseurs quant à la baisse de son intérêt pour Tesla, mais les grands actionnaires institutionnels qui s'opposent au plan de rémunération pourraient chercher de la valeur ailleurs en raison de leurs inquiétudes quant à l'ampleur du plan, en particulier compte tenu des récentes performances décevantes de Tesla et de la concurrence croissante."

GREG ABBOTT, GOUVERNEUR DU TEXAS

"Félicitations Elon pour avoir obtenu le salaire qui vous avait été promis et pour votre nouvelle incorporation au Texas."

"Bienvenue dans un État qui n'a ni impôt sur le revenu des personnes physiques ni impôt sur le revenu des personnes morales."

ADAM BADAWI, PROFESSEUR DE DROIT À L'UC BERKELEY

"Même si les actionnaires approuvent l'ancien paquet, il n'est pas certain que le tribunal du Delaware permette à ce vote d'être effectif." (articles rédigés par Abhirup Roy, Ross Kerber, Akash Sriram et Abinaya Vijayaraghavan ; rédaction de Miral Fahmy, Anil D'Silva et Shounak Dasgupta)