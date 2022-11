Report du procès pénal du conducteur de Tesla en Californie

Le procès, qui devait initialement avoir lieu mardi dans la région de Los Angeles, constitue la première affaire pénale contre un conducteur qui utilisait une technologie de conduite partiellement automatisée au moment de l'accident.

Les procureurs veulent repousser le procès à la fin février ou plus tard, en disant que deux officiers de police affectés à l'affaire seraient en congé médical et en vacances.

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a déclaré que les deux parties fixeront une nouvelle date pour le procès mardi.

En octobre, les procureurs ont accusé le conducteur de Tesla, Kevin George Aziz Riad, d'"homicide involontaire avec négligence grave".

Après minuit le 29 décembre 2019, Riad, maintenant âgé de 28 ans, a quitté une autoroute à Gardena, en Californie, à bord d'une Tesla Model S, a brûlé un feu rouge et a percuté une Honda Civic, selon la police. Le conducteur et la passagère de la Civic, Gilberto Lopez et Maria Guadalupe Nieves-Lopez, sont morts sur place.

Le système Autopilot de la voiture, qui permet à la voiture de rester dans une voie et de maintenir une distance déterminée avec une voiture qui la précède, était engagé au moment de l'accident.

Le procès intervient alors que Tesla fait face à une série de poursuites et d'enquêtes étatiques et fédérales concernant des accidents impliquant le système Autopilot de Tesla, ce qui ajoute à l'examen minutieux d'un système que le cofondateur de Tesla, Elon Musk, a présenté comme étant crucial pour le succès financier de Tesla.

Tesla n'a pas été inculpée dans cette affaire, mais les affirmations de la société concernant ses systèmes de conduite partiellement automatisés devraient être au centre de l'attention.