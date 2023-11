BERLIN (dpa-AFX) - La poursuite du développement du marché des voitures électriques sur les routes allemandes sera le thème d'une réunion au sommet chez le chancelier Olaf Scholz (SPD) ce lundi à Berlin. Des représentants des constructeurs automobiles et des fournisseurs, des syndicats et des comités d'entreprise participeront à cette table ronde, a annoncé vendredi le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. Des représentants du secteur de l'énergie, de la science et des associations environnementales sont également attendus. L'accent sera mis sur la manière d'atteindre l'objectif de 15 millions de voitures électriques d'ici 2030 et de soutenir la poursuite de la croissance du marché.

Cette table ronde, à laquelle doivent également participer plusieurs ministres, est la deuxième réunion de la "plateforme stratégique pour la transformation de l'industrie automobile et de la mobilité" après une première consultation en janvier. Il est important que les véhicules entièrement électriques soient compétitifs et qu'ils puissent percer sur le marché, a déclaré Hebestreit. Le chancelier l'a clairement indiqué, notamment en ce qui concerne l'autonomie et les prix. Le ministère de l'Économie a fait remarquer que le marché devait naturellement s'autofinancer à la fin. Les primes d'achat de l'Etat en tant que financement de départ ont toujours été conçues de manière à disparaître progressivement.

Actuellement, un peu plus d'un million de voitures purement électriques sont immatriculées en Allemagne.

- sur un total de plus de 48 millions de voitures. L'objectif de 15 millions

de voitures électriques d'ici 2030 doit être une contribution importante à la réalisation des objectifs climatiques dans le secteur des transports.