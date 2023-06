Rivian a acquis le fabricant suédois d'applications de planification d'itinéraires pour véhicules électriques Iternio afin d'ajouter sa technologie à ses pick-up et véhicules utilitaires sport électriques, et d'utiliser ses données pour mieux développer son propre réseau de recharge, a déclaré son PDG à Reuters mercredi.

Le PDG de Rivian, RJ Scaringe, n'a pas révélé la valeur de l'opération, mais a déclaré qu'elle avait été conclue au cours du premier trimestre.

Cette annonce intervient après que Reuters a fait état mardi du projet de Rivian d'adopter la norme de recharge de Tesla pour ses véhicules ainsi que son propre petit réseau de recharge rapide, ce qui permettra aux clients d'accéder au plus grand réseau de recharge des États-Unis et à Rivian d'obtenir un flux de revenus important des utilisateurs de Tesla.

L'application d'Iternio, appelée A Better Routeplanner (ABRP) et populaire auprès des propriétaires de VE en Amérique du Nord et en Europe, fournit des services de calcul d'itinéraires qui tiennent compte des conditions météorologiques, des arrêts de charge, du poids du véhicule et d'autres facteurs.

M. Scaringe a déclaré que Rivian investirait dans l'amélioration et la croissance d'ABRP en tant qu'application autonome pour les utilisateurs d'autres VE et intégrerait la technologie d'Iternio dans son application mobile et son système de navigation embarqué.

"Les données issues d'une base d'utilisateurs très active nous permettent d'être très intentionnels quant à la manière dont nous construisons une infrastructure de recharge", a déclaré Scaringe, ajoutant que les données sur les endroits qui manquent de chargeurs ou qui ont des chargeurs peu performants seraient particulièrement bénéfiques.

Iternio a été fondé en 2018 et exploite deux lignes d'activité : l'application ABRP, qui est le côté consommateur, et un back-end où il fournit des services de données de routage pour d'autres entités.

"Résoudre l'adoption à grande échelle de l'électrification nécessite un niveau de collaboration, en particulier sur la charge, qui n'est pas typique de l'automobile", a déclaré Scaringe, faisant référence aux accords conclus avec le leader du marché Tesla et Iternio.