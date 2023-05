Sept sénateurs américains s'inquiètent de l'utilisation par Tesla de clauses d'arbitrage forcé

La lettre adressée par le sénateur démocrate Richard Blumenthal au PDG Elon Musk cite de nombreux incidents de harcèlement racial et sexuel, ainsi que des plaintes concernant les véhicules de Tesla et son logiciel Beta d'auto-conduite intégrale.

"Nous sommes profondément préoccupés par le fait que les accords d'arbitrage que vous imposez à vos travailleurs et à vos consommateurs ont permis d'éviter que ces conditions déplorables et discriminatoires et ces failles de sécurité potentielles ne soient portées à la connaissance du public et ont limité la capacité des autorités de régulation à protéger les clients et les employés de Tesla et à tenir Tesla publiquement responsable", indique la lettre.