Shanghai aide Tesla à rouvrir son usine de Lingang

Les autorités de Shanghai ont aidé Tesla à transporter plus de 6 000 travailleurs et à effectuer les travaux de désinfection nécessaires à la réouverture de son usine le mois dernier dans le contexte de la fermeture de la ville, selon une lettre que Tesla a envoyée aux responsables locaux et que Reuters a pu consulter. Tesla a rouvert son usine à Shanghai le 19 avril après un arrêt de 22 jours, les médias d'État ayant largement couvert l'événement.

La lettre, datée du 1er mai et adressée aux autorités locales de la zone spéciale de Lingang à Shanghai, décrit les efforts déployés par la ville pour aider Tesla, ce qui témoigne de l'importance du constructeur automobile américain pour Shanghai, qui tente de relancer ses activités tout en freinant la propagation du COVID-19.

Dans sa lettre, Tesla a remercié les responsables de Lingang pour leur soutien, et a décrit comment une entreprise dirigée par le groupe Lingang avait organisé des bus pour transporter 6 000 travailleurs de Tesla et de ses fournisseurs à l'usine, et effectué les travaux de désinfection nécessaires pour que l'entreprise puisse entrer dans la production en "boucle fermée". "Ils se sont battus pendant trois jours consécutifs, travaillant 24 heures sur 24 et sans interruption pour garantir que les travailleurs de notre entreprise puissent retourner à l'usine", a déclaré Tesla dans sa lettre.

La lettre décrit également comment Tesla prévoit de poursuivre l'expansion de son usine à Shanghai, confirmant un rapport de Reuters de février. La société construira une nouvelle usine sur un terrain situé à proximité dans la même zone, qui est sur le point d'ajouter une capacité annuelle de 450 000 voitures, y compris des Model 3 et des Model Y, devenant ainsi "le plus grand centre d'exportation de véhicules du monde", selon la lettre. L'usine de Shanghai a livré 484 100 véhicules tout au long de 2021, a déclaré Tesla précédemment.

De nombreuses usines ont été fermées après le verrouillage de Shanghai à partir de mars pour lutter contre la propagation du COVID. Si certaines ont commencé à rouvrir, il s'est avéré difficile de faire revenir les travailleurs, car certaines restrictions demeurent pour d'autres.

L'arrêt de 22 jours de l'usine Tesla de Shanghai a été le plus long depuis le début de la production fin 2019, et a entraîné une perte de production de plus de 50 000 véhicules, selon des calculs basés sur les plans de production de Tesla vus par Reuters. Tesla fabrique ses véhicules Model 3 et Model Y à Shanghai, desservant le marché chinois et servant de plateforme d'exportation vers l'Allemagne et le Japon.

La forte démonstration de soutien de Shanghai intervient également après que Tesla a connu une période difficile avec les autorités l'année dernière, lorsqu'elle a fait l'objet d'un examen minutieux pour des problèmes de sécurité des données et de qualité des produits.