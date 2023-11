SpaceX : envisagerait une introduction en bourse de Starlink

SpaceX envisagerait de scinder Starlink via une introduction en bourse indique aujourd'hui Bloomberg.



SpaceX discute d'une introduction en bourse pour son activité de satellite Starlink dès fin 2024, ont déclaré des personnes à l'agence de presse dans le but de capitaliser sur la forte demande de communications via l'espace.



Pour se préparer, SpaceX a transféré les actifs de l'unité satellite vers une filiale en propriété exclusive qui serait finalement scindée lors de l'introduction en bourse précise Bloomberg.



Starlink pourrait générer quelque 10 milliards de dollars de ventes l'année prochaine précise l'agence de presse.



Rappelons que les satellites Starlink diffusent Internet haut débit depuis l'espace.



Starlink est un ensemble de milliers de satellites en orbite autour de la planète, à une altitude beaucoup plus basse (environ 550 km) et sur l'ensemble du globe. Étant donné que les satellites Starlink sont en orbite basse, la latence est nettement inférieure, environ 25 ms au lieu des + de 600 ms habituelles.



Starlink est la première et la plus grande constellation de satellites au monde pour fournir un Internet à haute vitesse capable de prendre en charge en particulier le streaming, les jeux en ligne, les appels vidéo.



