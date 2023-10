SpaceX, la société d'Elon Musk, a été poursuivie en justice par une ancienne employée qui affirme que la société de fusées et de satellites paie et promeut moins les femmes et les minorités que les hommes blancs.

Ashley Foltz, ancienne ingénieure de SpaceX, a déposé mardi une proposition de recours collectif devant le tribunal de l'État de Californie, affirmant que l'entreprise la payait 92 000 dollars par an, alors que les hommes ayant des fonctions et des qualifications similaires étaient payés jusqu'à 115 000 dollars.

La loi californienne interdit aux employeurs de payer les travailleurs moins que leurs collègues qui effectuent un "travail substantiellement similaire" en raison de leur sexe, de leur race ou de leur appartenance ethnique.

Mme Foltz a déclaré avoir découvert l'écart lorsque SpaceX a publié des offres d'emploi pour des postes d'ingénieurs avec une fourchette de salaire allant de 95 000 à 115 000 dollars. Une loi californienne sur la "transparence salariale" est entrée en vigueur cette année, obligeant les employeurs à afficher des fourchettes de salaires dans les offres d'emploi.

SpaceX a porté le salaire de M. Foltz à 95 000 dollars seulement après avoir été obligée d'inclure cette information dans les offres d'emploi, selon la plainte.

M. Foltz affirme que SpaceX embauche des femmes et des minorités à des postes subalternes afin de justifier des salaires inférieurs et promeut les hommes et les employés blancs à un rythme plus élevé que les autres travailleurs, exacerbant ainsi la disparité salariale.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ce procès est le dernier en date à accuser de discrimination en matière d'emploi des entreprises appartenant à Musk ou dirigées par lui.

En août, le ministère américain de la justice a déposé une plainte accusant SpaceX de refuser d'embaucher des réfugiés et des demandeurs d'asile qui n'ont pas la nationalité américaine. SpaceX a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déposé le mois dernier une contre-plainte visant à bloquer l'action du gouvernement.

Tesla Inc, dont M. Musk est le PDG, a été accusé à plusieurs reprises par des travailleurs et des agences gouvernementales de ne pas avoir mis fin au harcèlement racial et sexuel dans son usine de véhicules électriques de Fremont, en Californie, et dans d'autres installations.

X Corp, anciennement connu sous le nom de Twitter, fait l'objet d'une série de poursuites judiciaires pour discrimination à l'égard des femmes, des travailleurs âgés et des employés handicapés lorsque Musk a racheté l'entreprise l'année dernière et licencié la moitié de ses effectifs.

Tesla et X ont nié avoir commis des actes répréhensibles.