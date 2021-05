Square réalise des bénéfices au premier trimestre grâce à la hausse des volumes de bitcoins

Le 6 mai (Reuters) - Square Inc a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel, la forte demande de bitcoins ayant entraîné une hausse des transactions en crypto-monnaies sur son service de paiement de pair à pair Cash App.

La société de paiement, dirigée par le patron de Twitter Inc, Jack Dorsey, a enregistré un bénéfice net de 39,01 millions de dollars, soit 8 cents par action, pour le trimestre clos en mars, contre une perte de 105,9 millions de dollars, soit 24 cents par action, un an plus tôt.

La valeur du bitcoin a grimpé en flèche cette année, le soutien d'entreprises de premier plan comme Tesla Inc, Bank of NY Mellon et Square alimentant sa marche vers le grand public.

Cash App a généré 3,51 milliards de dollars de revenus en bitcoins et 75 millions de dollars de bénéfices bruts en bitcoins au cours du premier trimestre, chacun ayant été multiplié par environ onze d'une année sur l'autre.

Le revenu net total du trimestre a été multiplié par près de quatre pour atteindre 5,06 milliards de dollars.

(Reportage de Noor Zainab Hussain et Niket Nishant à Bengaluru)