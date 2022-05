Streur, investisseur de Tesla, déclare que le constructeur automobile croit toujours à l'ESG

John Streur, président de Calvert Research and Management, a fait l'éloge de la divulgation par Tesla des données sur la diversité de la main-d'œuvre plus tôt en mai et a déclaré que Tesla reste dans les indices ESG de sa société même si elle a été retirée de l'indice S&P 500 ESG la semaine dernière, ce qui a provoqué la fureur de Musk.

"Je pense qu'ils ont pleinement adopté l'excellence opérationnelle, ce qui est vraiment ce qu'est l'ESG", a déclaré Streur à propos de Tesla dans une interview récente.

À la question de savoir si Musk croit en ESG, Streur a répondu : "Je ne peux pas parler pour lui, mais je pense que son entreprise y croit."

La prise de position de Streur intervient à un moment où l'investissement ESG fait l'objet de critiques, notamment de la part des conservateurs qui affirment que les questions telles que la réduction des émissions de carbone devraient être réglées par le gouvernement et non par les investisseurs.

Calvert, une unité de Morgan Stanley, détient ce que Streur appelle un "poids complet" de Tesla dans des produits comme son Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund.

Un rebondissement pour évaluer les tweets de Musk est que plusieurs initiés de Tesla soutiennent également les améliorations ESG, y compris le directeur Hiro Mizuno. "Tesla ne dénonce pas les investissements ESG" a déclaré Mizuno le 7 mai. Au contraire, Mizuno et Martin Viecha, responsable des relations avec les investisseurs de Tesla, estiment que les évaluations ESG devraient se concentrer sur l'impact dans le monde réel.

Tesla, Viecha et Mizuno n'ont pas fait de commentaire immédiatement.

M. Streur a déclaré qu'il convenait que les données ESG "peuvent être un peu confuses". Il a fait l'éloge des nouveaux détails sur la diversité que Tesla a publiés ce mois-ci après qu'une majorité de ses investisseurs aient soutenu en octobre une résolution que Calvert avait déposée.

Au fur et à mesure que Tesla se développe, Streur a déclaré qu'elle sera confrontée à davantage de risques ESG à gérer liés à des questions telles que l'exploitation minière et l'emplacement des installations.