TESLA lance une augmentation de capital de cinq milliards de dollars

Tesla faiblit quelque peu ce mardi à Wall Street, perdant 0,94% à 493,61 dollars l'action. Alors que le constructeur de véhicules électriques vient de chiper à Visa la 7ème place au classement des plus grosses capitalisations américaines, il a annoncé aujourd'hui qu'il prévoyait de lever 5 milliards de dollars via l'émission de nouvelles actions. Au cours d'hier soir à la clôture, cela représenterait environ 10 millions d'actions, ou 1,1% du capital.Un groupement de grandes banques internationales, telles que Goldman Sachs, Bank of American, Morgan Stanley, Credit Suisse ou encore BNP Paribas, agira comme agent et recevra jusqu'à 0,5% des bénéfices de l'opération.