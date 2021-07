TESLA : passe la barre des 200 000 livraisons au deuxième trimestre

Tesla vient de lever le voile sur ses chiffres de livraisons du deuxième trimestre 2021. Ainsi, la firme d’Elon Musk a livré 201 250 véhicules sur la période, un record. Comme à son habitude, Tesla prévient que le nombre de livraisons doit être considéré comme « légèrement conservateur » et qu'il pourrait être relevé « jusqu'à 0,5% ou plus » par la suite. En parallèle, Tesla a produit 206 421 véhicules au deuxième trimestre. « Nos équipes ont fait un travail remarquable pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la logistique », a commenté le groupe.