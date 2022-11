Tesla : 321 000 véhicules aux Etats-Unis rappelés pour cause de dysfonctionnement

Tesla, constructeur américain de voitures électriques, a annoncé le rappel de plus de 321 000 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un dysfonctionnement sur les feux arrière pouvant augmenter le risque de collision. "Dans de rares cas", les feux arrières des voitures concernées s'allument par intermittence à cause d'un problème de logiciel pouvant entraîner de fausses détections lors de l'allumage, explique l'entreprise dans un document adressé à l'agence de la sécurité routière américaine (NHTSA) daté du 15 novembre mais rendu public ce week-end.



Pour régler le problème sur les voitures concernées, des Model 3 et Model Y des années 2020-2023, Tesla prévoit une mise à jour du logiciel gratuite à distance.



Le groupe dirigé par Elon Musk explique dans le document avoir été alerté du problème par des clients principalement en dehors des Etats-Unis fin octobre et avoir confirmé son origine le 7 novembre. Le constructeur n'a connaissance d'aucun incident ou blessé lié à ce problème.