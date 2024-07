TESLA : Barclays relève sa cible, reste à 'pondérer en ligne'

Barclays a relevé mercredi son objectif de cours sur Tesla de 180 à 225 dollars, tout en renouvelant sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre en perspective des résultats de deuxième trimestre du fabricant de véhicules électriques.



A en croire l'intermédiaire, la publication pourrait bien obliger les investisseurs à ouvrir les yeux au sujet des difficultés que le groupe éprouve toujours au niveau de ses fondamentaux et annihiler la dynamique boursière favorable dont la valeur bénéficiait depuis quelque temps.



D'après Barclays, ces chiffres devraient en effet mettre en lumière les pressions qui s'exercent actuellement sur les marges de l'entreprise, même si celles-ci pourraient commencer à s'approcher d'un niveau plancher selon lui.



Pour le deuxième trimestre, l'analyste dit ainsi tabler sur une marge brute dans l'automobile de 16%, inférieure au consensus, due à la faiblesse des prix de vente de ses modèles.



Barclays estime toutefois que tout accès de fébrilité au niveau du cours de Bourse susceptible de suivre cette déception ne s'avérera que de courte durée, avant que le marché ne s'intéresse de nouveau aux promesses que laissent espérer les développements dans la conduite autonome et l'IA.



