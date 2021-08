Tesla : Chine-Les ventes de voitures ont chuté de 11,9% en juillet

PÉKIN, 11 août (Reuters) - Les ventes de voitures en Chine ont baissé pour le troisième mois consécutif en juillet, pénalisées par les inondations, la pandémie de coronavirus et la pénurie mondiale de semi-conducteurs, selon des données publiées mercredi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).

Les ventes de véhicules ont reculé de 11,9% à 1,86 million de véhicules le mois dernier en Chine, premier marché automobile au monde.

La Chine a enregistré une hausse de 19% de ses ventes de véhicules au cours des sept premiers mois de l'année.

Les ventes de véhicules dits à énergie nouvelle (NEV), un segment qui regroupe les véhicules électriques, les modèles hybrides rechargeables et les versions à hydrogène, ont bondi de 164,4% à 271.000 unités.

Les constructeurs automobiles spécialisés dans les NEV, comme Nio, Xpeng et Tesla augmentent leur capacité de production en Chine, où le gouvernement promeut des véhicules plus écologiques pour réduire la pollution de l'air. (Reportage Yilei Sun et Brenda Goh; version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)