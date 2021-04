Tesla, Inc : Elon Musk éligible à 11 Mds$ de bonus

Tesla a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 10,39 milliards de dollars et d'un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 1,84 milliard de dollars, dépassant ainsi les jalons qui déclenchent l'acquisition des cinquième et sixième des douze tranches d'options accordées à Musk dans son paquet salarial de 2018, permettant d'acheter des actions Tesla à prix réduit.

Musk, qui est également un actionnaire majeur et le PDG du fabricant de fusées SpaceX, ne reçoit aucun salaire chez Tesla. Sa rémunération dépend de la capitalisation boursière et de la dynamique financière de Tesla, qui doivent atteindre une série d'objectifs croissants. Malgré une production qui ne représente qu'une fraction de celle de Toyota, Volkswagen ou General Motors, Tesla est devenu de loin le constructeur automobile le plus valorisé au monde, avec une capitalisation boursière de 700 milliards de dollars, contre 250 milliards pour Toyota.

Les actions Tesla ont un peu reculé depuis les sommets atteints en 2021, mais elles ont été multipliées par plus de huit l'an dernier.

Chaque tranche donne à Musk la possibilité d'acheter 8,4 millions d'actions Tesla à 70 USD pièce, soit une décote de plus de 90 % par rapport à leur cours actuel. Au cours de 722 USD de lundi, les actions des quatre tranches précédentes, plus les cinquième et sixième tranches, pourraient générer un bénéfice de près de 34 milliards de dollars, soit près de 6 milliards de dollars par tranche.

Post-séance, l'action Tesla baissait car les marges du constructeurs ont été érodées par les tensions en cours sur la chaîne d'approvisionnement, qui frappe tous les constructeurs automobiles.