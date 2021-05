Tesla, Inc. : Tesla veut entrer sur le marché américain des crédits pour carburants renouvelables

L'entrée de Tesla pourrait potentiellement remodeler le marché des crédits renouvelables, créé au milieu des années 2000 pour stimuler les investissements dans l'industrie américaine des biocarburants. Le marché a généré quelque 18 milliards de crédits en 2020 et est actuellement dominé par les producteurs d'éthanol. La candidature de Tesla serait probablement liée à la production d'électricité associée au biogaz.

L'administration Biden devrait examiner les demandes de l'EPA et expliquer comment les véhicules électriques pourraient bénéficier de crédits négociables dans le cadre de la norme sur les carburants renouvelables (RFS) cet été, ont indiqué les deux sources. Cette initiative pourrait représenter la plus grande expansion du programme RFS, créé par le président George W. Bush et visant à stimuler l'Amérique rurale et à sevrer le pays des importations de pétrole.

L'entrée de Tesla et d'autres constructeurs de véhicules électriques dans le programme d'énergie renouvelable pourrait attirer des investissements pour un réseau d'infrastructure indispensable, notamment des stations de recharge, pour les véhicules électriques.

Toutefois, elle risque de susciter la colère de certains membres de l'industrie américaine du raffinage qui devront acheter les crédits, appelés RIN, générés par Tesla et d'autres fournisseurs de carburants alternatifs, subventionnant ainsi une entreprise de voitures électriques qui cherche à mettre les raffineurs pétrochimiques en faillite. Les agriculteurs ruraux pourraient voir dans l'entrée de Tesla l'influence de la Maison Blanche de Biden, qui donne la priorité aux véhicules électriques sur les biocarburants comme réponse à la crise climatique.

Logistique du biogaz

En 2016, juste avant que l'administration Obama ne quitte ses fonctions, l'EPA a publié une proposition sollicitant des commentaires sur la meilleure façon de structurer les crédits pour l'électricité renouvelable utilisée comme carburant de transport. La proposition est restée largement en sommeil pendant l'administration Trump, qui a passé la plupart de son temps sur les crédits de carburant en essayant de trouver un terrain d'entente entre les rivaux des industries du maïs et du pétrole.

L'électricité produite à partir de biogaz - principalement tirée des décharges du pays - est déjà éligible pour générer des crédits dans le cadre du programme RFS, mais l'EPA n'a jamais approuvé de demandes en ce sens parce que l'agence n'a pas encore résolu les problèmes logistiques.

Les principales questions portent sur la manière de tracer le biogaz éligible aux crédits depuis son origine jusqu'à la batterie d'une voiture, et sur les acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui devraient être autorisés à réclamer ces crédits lucratifs.

Dans le cadre du RFS, les raffineurs doivent mélanger des biocarburants, tels que l'éthanol à base de maïs, dans leurs stocks de carburant ou acheter des crédits de conformité sur un marché de crédits, dont les prix ont connu de fortes fluctuations ces dernières années.

Le programme a contribué à stimuler les investissements dans les usines d'éthanol dans des États comme l'Iowa et le Nebraska, mais les carburants liquides ont été attaqués par l'administration Biden.

Tesla génèrerait le type de crédits le plus lucratif, connu sous le nom de D3, qui se négocie à une prime significative par rapport à l'ensemble des crédits d'éthanol traditionnels.

Outre la construction de voitures électriques, Tesla investit également dans les stations de recharge et les batteries à grande échelle.