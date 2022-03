Tesla, Inc. : un "split" se profile

Tesla a prévu de demander à ses actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale, le feu vert à un projet de division du nominal de l'action. Les conditions de ce "split" ne sont pas encore connues. Tesla a communiqué l'information dans un formulaire 8K auprès de la SEC, et sur Twitter. Les sociétés ont en général recours au split quand le cours de leurs actions devient très élevé. Il permet notamment d'accroître la liquidité et de rendre plus accessible les titres.

Certaines entreprises dont le cours progresse régulièrement y ont eu recours plusieurs fois, à l'image de Microsoft. D'autres entretiennent au contraire leur inaccessibilité, comme Berkshire Hathaway, dont l’action vaut 538 949 USD (il existe toutefois une version B de l'action qui vaut 359 USD).