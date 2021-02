Tesla recule nettement ce mardi en préouverture des marchés actions américains. Le constructeur de véhicules électriques est pénalisé par le repli des valeurs technologiques (dans un contexte de tensions du côté des rendements obligataires), ainsi que par la chute du cours du Bitcoin. La plus célèbre des cryptomonnaies illustre une nouvelle fois son extrême volatilité, en accusant un recul de plus de 12% à 48 266 dollars l’unité, vers 14h. Or, la firme d’Elon Musk a investi 1,5 milliard de dollars dans cet actif.