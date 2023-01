Tesla : La valeur du jour à Wall Street Les résultats de Tesla au sommet

Tesla émerge à la seconde place de l’indice S&P 500, progressant de 8,59% à 156,84 dollars. « Au dernier trimestre, nous avons atteint le chiffre d'affaires, le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net trimestriels les plus élevés de notre histoire » s'est félicité le constructeur automobile. Ce dernier a publié un résultat net ajusté en progression de 43% à 4,1 milliards au quatrième trimestre, avec un résultat par action ajusté de 1,19 dollar, quand le consensus pariait sur 1,12 dollar selon Bloomberg.



En normes comptables américaines (GAAP), le résultat net et le bénéfice par action ressortent respectivement à 3,68 milliards (+59%) et 1,07 dollar.



" L'EBIT du quatrième trimestre est largement conforme au consensus grâce à l'amélioration des revenus " commente Jefferies, qui est toujours à l'achat avec un objectif de cours de 180, soit 25% de plus que le cours actuel.



Le broker précise que la société a maintenu son objectif de croissance annuelle moyenne de 50 % des volumes. Tesla prévoit de livrer 1,8 million de véhicules en 2023, ce qui représenterait une progression de 37 %. Tesla ne donne pas de prévisions de bénéfices, mais prévoit que " la part croissante des logiciels soutienne les marges les plus élevées du secteur ".



UBS s'attend pour sa part à ce que les prévisions de marge brute de la partie automobile pour 2023 soient ramenées à 20 % environ ou légèrement en dessous, après les réductions de prix engagées au début du mois. Dès lors, l'accent sera probablement mis sur la croissance des volumes.



Évoquant les inquiétudes issues du contexte macroéconomique et notamment de la hausse des taux d'intérêt, Tesla annonce qu'il accélèrera à court terme son programme de réduction des coûts, tout en augmentant sa production. Le constructeur souligne que ses prix de vente moyens ont été divisés par deux entre 2017 et 2022, tandis que sa marge opérationnelle passait de -14% à + 17%.