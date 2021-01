Tesla : La valeur du jour à Wall Street TESLA poursuit sa folle ascension boursière grâce à des livraisons records en 2020

Tesla poursuit son irrésistible ascension pour cette première séance de l’année à Wall Street, avec une hausse de 4,70% à 738,81 dollars, dans le sillage de livraisons records lors du quatrième trimestre 2020, mais également sur l’ensemble de l’année. Entre octobre et décembre, la firme d’Elon Musk a livré 180 570 véhicules. Comme à son habitude, Tesla prévient que le nombre de livraisons doit être considéré comme « légèrement conservateur » et qu'il pourrait être relevé « jusqu'à 0,5% ou plus » par la suite.



Sur l'ensemble de l'année 2020, Tesla a livré 499 550 véhicules, ce qui se révèle supérieur au consensus qui s'établissait à 481 261 unités et globalement conforme à l'objectif d'Elon Musk d'un demi-million d'unités.



Une performance d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée dans une période profondément marquée par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement prises pour l'endiguer.



En parallèle, Tesla a produit 179 757 véhicules au quatrième trimestre et 509 737 sur l'ensemble de l'année 2020.



Le prochain rendez-vous d'importance pour Tesla sera la publication des résultats du quatrième trimestre 2020. Comme toujours, les investisseurs chercheront à répondre à " la " question clef : Tesla a-t-il été rentable ? Lors des cinq derniers trimestres, le groupe a répondu par l'affirmative. Ensuite, ils se poseront la question : " comment "? La contribution aux bénéfices de la revente de droits d'émission de CO2 à d'autres constructeurs sera à surveiller.



Pour cette nouvelle année qui débute, le défi pour Tesla sera une nouvelle fois d'augmenter ses capacités de production pour pouvoir répondre à l'engouement qu'il suscite. Le groupe développe actuellement une usine à Berlin, en Allemagne, et une autre à Austin, aux Etats-Unis. Il cherche également à améliorer ses sites existants.



Le groupe a déjà indiqué que la production du modèle Y à Shanghai avait commencé et que les livraisons devraient débuter prochainement.



Actuellement, Tesla affiche une capitalisation boursière stratosphérique de 700 milliards de dollars. C'est sans commune mesure avec celles des trois géants automobiles américains que sont General Motors (58 milliards), Fiat Chrysler (37 milliards) et Ford (34 milliards).