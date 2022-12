Tesla : La valeur du jour à Wall Street- Tesla réduit la voilure en Chine

Tesla progresse de 0,47% à 109,61 dollars à la bourse new-yorkaise. Le constructeur américain de voitures électriques a fait savoir qu'il comptait ralentir en janvier le rythme de production dans son usine de Shanghaï, en Chine qui emploie 20 000 salariés. Cette décision intervient dans un contexte de forte hausse des contaminations de Covid-19 et d'une baisse de la demande pour ses modèles.L'entreprise d'Elon Musk va produire le mois prochain durant 17 jours, du 3 au 19 janvier, et suspendra son activité du 20 janvier au 31 janvier pour une pause prolongée à l'occasion des fêtes du nouvel an chinois, précise Reuters.A l'instar d'autres constructeurs automobiles, Tesla a également été confronté à une baisse de la demande de ses modèles en Chine, le plus grand marché automobile du monde.