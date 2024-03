Un juge fédéral californien a semblé jeudi prêt à rejeter la demande de Tesla d'annuler la plainte d'une agence américaine accusant le constructeur de voitures électriques d'avoir toléré le harcèlement rampant de travailleurs noirs dans son usine d'assemblage de Fremont, en Californie.

Lors d'une audience à San Francisco, la juge Jacqueline Scott Corley s'est opposée à plusieurs reprises aux affirmations des avocats de Tesla selon lesquelles l'Agence américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC) n'avait pas inclus de faits dans sa plainte pour étayer son allégation de préjugés raciaux illégaux et généralisés.

Dans une plainte de 10 pages déposée l'année dernière, l'EEOC affirme que, depuis 2015, les travailleurs noirs de l'usine Tesla sont régulièrement victimes d'insultes et de graffitis racistes, notamment de croix gammées et de nœuds coulants, et que Tesla n'a pas enquêté sur les plaintes.

Tesla, dont le PDG est l'homme d'affaires milliardaire Elon Musk, doit faire face à des allégations similaires dans le cadre d'une action en justice distincte intentée par une agence californienne de défense des droits civils et d'un recours collectif au nom de 6 000 travailleurs noirs. L'entreprise a nié avoir commis des actes répréhensibles dans ces trois affaires.

Raymond Cardozo, avocat de Tesla, a déclaré à M. Corley lors de l'audience que l'EEOC n'avait pas satisfait à l'obligation de démontrer que ses demandes étaient "plausibles" et qu'elles pouvaient être poursuivies. L'action en justice n'inclut pas les noms des travailleurs qui auraient été victimes de discrimination, ni de détails sur le moment ou l'endroit de l'usine où la faute a été commise, a déclaré M. Cardozo.

Il n'est pas plausible "que quelqu'un dise que chaque personne n'appartenant pas à cette race, de 2015 à 2024, a discriminé chaque personne (noire)", a déclaré M. Cardozo.

"Ce n'est pas ce qu'il dit", a répondu le juge. "Il dit que ce racisme (...) était omniprésent au point de créer un environnement hostile pour les travailleurs noirs. C'est peut-être faux, mais pourquoi cela ne constitue-t-il pas une plainte ?"

M. Corley a cité un paragraphe de l'action en justice selon lequel un travailleur non identifié a déclaré à l'EEOC qu'une injure raciale très offensante était "à la fois le pronom préféré de ses collègues blancs et de ses supérieurs sur la chaîne de production".

"Le fait que vous ne connaissiez pas son nom ne signifie pas que ce n'est pas plausible", a déclaré le juge, ajoutant que Tesla sera en mesure d'obtenir davantage d'informations au cours de la procédure de communication des pièces précédant le procès.

M. Cardozo a déclaré qu'en l'absence de détails supplémentaires, Tesla ne pouvait pas tenter de répondre à la discrimination présumée.

M. Corley n'a pas semblé s'en émouvoir.

"Je ne suis pas du tout convaincu, je dois dire", a déclaré le juge.

Mme Corley n'a pas précisé quand elle rendrait sa décision. La juge a également semblé sceptique quant à la demande de Tesla de mettre l'affaire en suspens en attendant l'issue du recours collectif et de l'action en justice intentée par l'agence californienne.

L'action en justice de l'EEOC vise à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés pour un nombre non précisé de travailleurs noirs, ainsi qu'une ordonnance obligeant Tesla à réviser ses politiques interdisant la discrimination et les représailles.