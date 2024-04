EXCLUSIVITÉ-TESLA ANNULE SES PROJETS DE VOITURES À BAS PRIX-SOURCES EXCLUSIVITÉ-TESLA SE CONCENTRE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE ROBOTS-CONDUCTEURS SUR LA MÊME PLATEFORME DE PETITS VÉHICULES-SOURCES

Tesla a annulé le projet de voiture bon marché promis depuis longtemps et sur lequel les investisseurs comptaient pour faire de Tesla un constructeur automobile de masse, selon trois sources familières avec le sujet et des messages de l'entreprise vus par Reuters.

Le constructeur automobile continuera à développer des robotsaxis à conduite autonome sur la même plateforme de petits véhicules, ont déclaré les sources.

Cette décision représente un abandon d'un objectif de longue date que le chef de Tesla, Elon Musk, a souvent qualifié de mission principale de l'entreprise : des voitures électriques abordables pour les masses. Son premier plan directeur pour l'entreprise en 2006 prévoyait de fabriquer d'abord des modèles de luxe, puis d'utiliser les bénéfices pour financer une voiture familiale à bas prix.

Depuis, il a promis à plusieurs reprises un tel véhicule aux investisseurs et aux consommateurs. En janvier dernier, M. Musk a déclaré aux investisseurs que Tesla prévoyait de lancer la production du modèle abordable dans son usine du Texas au cours du second semestre 2025, à la suite d'un rapport exclusif de Reuters détaillant ces plans.

Le modèle actuel le moins cher de Tesla, la berline Model 3, se vend à environ 39 000 dollars aux États-Unis. Le défunt véhicule d'entrée de gamme, parfois décrit comme le modèle 2, devait être vendu à partir de 25 000 dollars.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ce revirement brutal intervient alors que Tesla est confronté à une concurrence féroce au niveau mondial de la part des constructeurs chinois de véhicules électriques qui inondent le marché avec des voitures dont le prix ne dépasse pas 10 000 dollars. Le projet de robotaxis sans conducteur, qui pourrait prendre plus de temps à réaliser, présente un défi d'ingénierie plus important et un risque réglementaire plus élevé.

Deux sources ont déclaré avoir appris la décision de Tesla d'abandonner le modèle 2 lors d'une réunion à laquelle ont assisté de nombreux employés, l'une d'entre elles précisant que la réunion s'est déroulée fin février.

La directive d'Elons est de tout miser sur le robotaxi, a déclaré cette personne.

La troisième source a confirmé l'annulation et a déclaré que les nouveaux plans prévoient la production de robotaxis, mais dans des volumes beaucoup plus faibles que ceux prévus pour la Model 2.

Parmi les messages de l'entreprise examinés par Reuters au sujet de la décision, l'un d'eux, daté du 1er mars, émanait d'un responsable de programme anonyme pour la voiture abordable, qui discutait de la fin du projet avec le personnel d'ingénierie et lui conseillait de ne pas informer les fournisseurs de l'annulation du programme.

Une quatrième personne connaissant les plans de Teslas a exprimé son optimisme quant à la décision de s'éloigner de la stratégie de la voiture bon marché en faveur des robotsaxis, un segment que Musk a envisagé comme l'avenir de la mobilité. La source a averti que les plans de Teslas en matière de produits pourraient encore changer en fonction des conditions économiques.

Tirer des bénéfices des véhicules d'entrée de gamme est un défi pour tout constructeur automobile. Mais le retard pris par Teslas dans la poursuite de la voiture que Musk appelait autrefois son rêve a rendu les choses beaucoup plus difficiles, car l'entreprise est désormais confrontée à une concurrence bien plus importante dans cette gamme de prix.

Alors que Tesla a passé des années à développer son Cybertruck très expérimental, un pick-up électrique coûteux, les constructeurs automobiles chinois ont pris de l'avance sur les VE abordables, s'emparant de parts de marché, réalisant des économies d'échelle et offrant aux consommateurs des prix avantageux que les constructeurs automobiles occidentaux ont du mal à égaler.

Alors que les véhicules électriques chinois remettent en cause la domination de Teslas, Musk s'occupe de son empire tentaculaire, qui comprend le fabricant de fusées SpaceX, le développeur de puces cérébrales Neuralink et le géant des médias sociaux X, que Musk a racheté en 2022. Anciennement appelée Twitter, la plateforme a sombré sous la direction volatile de Musk, perdant la majeure partie de sa valeur à mesure que l'entreprise perdait des revenus et des annonceurs.

Les projets de Tesla, une voiture abordable, sont considérés comme essentiels pour réaliser les ambitions stratosphériques de M. Musk en matière de croissance des ventes. M. Musk a déclaré en 2020 que Tesla aspirait à vendre 20 millions de véhicules d'ici 2030, soit deux fois plus que le plus grand constructeur automobile mondial, Toyota, qui en vend aujourd'hui. Avec la mort du modèle 2, on ne sait pas très bien comment y parvenir.

Les attentes d'un véhicule à 25 000 dollars ont étayé les prévisions plus modestes, mais toujours ambitieuses, des analystes de Wall Street concernant les ventes de Tesla. Selon un document de Tesla destiné aux investisseurs, les ventes de véhicules devraient atteindre 4,2 millions d'ici 2028, contre 1,8 million l'année dernière.

Musk a déjà hésité sur ce projet. Dans une biographie de l'entrepreneur publiée l'année dernière, l'auteur Walter Issacson rapporte qu'en 2022, M. Musk a mis en suspens les projets de véhicules électriques d'entrée de gamme, estimant qu'un robotaxi Tesla rendrait la voiture inutile. Les conseillers de M. Musk l'ont exhorté à maintenir le cap, selon le livre.

CESSER TOUTE ACTIVITÉ

Tesla a appelé le projet de voiture abordable NV91 en interne et H422 en externe lorsqu'il en discutait avec des fournisseurs, selon deux des sources et des messages de l'entreprise examinés par Reuters.

Des messages du directeur de programme de Tesla, dont le nom n'a pas été révélé, à des employés ont fait référence à ces noms de code lorsqu'ils ont discuté de la fin du projet. L'un de ces messages, envoyé le 1er mars, indiquait que les fournisseurs devaient cesser toute activité liée à H422/NV91.

Les sources ont déclaré qu'elles ne connaissaient pas toutes les raisons qui ont motivé la décision de mettre fin au projet.

Dans un autre message envoyé le 1er mars, le directeur a remercié les ingénieurs pour leurs efforts et les a encouragés à documenter ce qu'ils avaient appris.

Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre travail acharné et votre dévouement à repousser les limites et à réaliser la meilleure conception possible compte tenu des contraintes rigoureuses dans lesquelles nous avons dû travailler, indique le message. Nous ne voudrions pas que tous nos efforts soient réduits à néant, c'est pourquoi il est important que nous clôturions les choses et que nous les documentions correctement.

Les messages montrent que des réunions sur le projet de voiture abordable ont été annulées. Les deux sources ont indiqué que certains ingénieurs avaient été réaffectés.

Le calendrier et le modèle commercial de Teslas pour robotaxis restent flous. Musk a publiquement prédit un avenir de la mobilité dans lequel les taxis sans chauffeur pourraient devenir un mode de transport plus courant que les voitures conduites par des humains. Il a déclaré que Tesla, le constructeur automobile le plus coté au monde, "ne vaudrait pratiquement rien" s'il n'atteignait pas une capacité totale de conduite autonome.

À l'heure actuelle, les voitures autonomes n'ont été approuvées par les autorités de réglementation américaines et chinoises que pour une utilisation expérimentale strictement limitée sur les routes publiques.

Tesla n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait produire une voiture autonome, bien que M. Musk ait prédit pendant des années qu'une telle voiture était sur le point de voir le jour, une attente qui a en partie étayé la montée en flèche de la valorisation de Tesla. Le constructeur automobile est confronté à des poursuites judiciaires et à des enquêtes sur des accidents impliquant ses systèmes d'aide à la conduite Autopilot et Full Self-Driving, qui ne sont pas totalement autonomes. Tesla a imputé ces accidents à des conducteurs inattentifs.

Les problèmes d'Autopilot de Tesla font partie d'un certain nombre de problèmes qui ont attiré l'attention. Le constructeur automobile fait face à une autre enquête sur les estimations de l'autonomie de ses voitures, lancée après que Reuters a rapporté l'année dernière que Tesla avait truqué les compteurs d'autonomie du tableau de bord de ses véhicules pour donner des projections optimistes. Reuters a rapporté en décembre que le constructeur automobile attribuait aux abus des conducteurs les défaillances chroniques des pièces de suspension et de direction qu'il savait depuis longtemps défectueuses.

L'image de Tesla en tant qu'innovateur respectueux du climat a également souffert de l'inclinaison de M. Musks vers la politique de droite et de ses déclarations publiques polarisantes, qui ont détourné certains acheteurs potentiels de Tesla, selon des sondages et des experts.

Mardi, le constructeur automobile a annoncé une baisse de 8 % de ses livraisons en glissement annuel, juste après que son principal concurrent chinois, BYD, a enregistré une hausse de 13 %. Les actions de Tesla ont chuté de 5 % à la suite de cette nouvelle, aggravant une chute de plus de 40 % depuis juillet dernier, ce qui représente une perte d'environ 400 milliards de dollars en valeur de marché.

Néanmoins, la capitalisation boursière de Tesla, qui s'élève à 545 milliards de dollars, est supérieure à la valeur combinée des trois autres constructeurs automobiles les plus importants, à savoir Toyota, Porsche et Mercedes-Benz. La valeur de l'action Teslas a longtemps été basée sur les attentes futures en matière de ventes de masse et de voitures sans conducteur, plutôt que sur ses ventes et ses bénéfices actuels.

EN RETARD

L'annulation des projets de voitures abordables intervient alors que Tesla et d'autres constructeurs automobiles établis ont été ébranlés par le ralentissement de la croissance de la demande de véhicules électriques aux États-Unis et en Europe, et par la concurrence acharnée en Chine.

Si Tesla avait poursuivi son projet de voiture à bas prix, celle-ci ne serait pas arrivée sur le marché avant la seconde moitié de 2025, selon les estimations de l'entreprise. Mais le segment des véhicules électriques d'entrée de gamme est déjà encombré par les modèles convaincants de BYD et de nombreuses autres marques chinoises.

Si Tesla est en retard sur ce segment, c'est en partie à cause d'une décision cruciale de Musk. En 2020, après avoir lancé son crossover à succès, le modèle Y, Tesla s'est concentré sur le Cybertruck très expérimental au lieu d'une voiture abordable.

Musk a dévoilé un prototype du camion anguleux et habillé d'acier inoxydable en 2019 et a prédit un prix de départ d'environ 40 000 $. Le véhicule est finalement arrivé l'année dernière en tant que modèle 2024. Les deux versions disponibles actuellement commencent à environ 80 000 et 100 000 dollars. Tesla précise qu'un Cybertruck plus bas de gamme, coûtant environ 61 000 dollars, ne sera pas prêt à être livré avant 2025.

L'entreprise s'est également efforcée de résoudre les problèmes de fabrication, notamment en ce qui concerne la technologie pionnière de la batterie du camion. M. Musk espère vendre le véhicule en grandes quantités, mais il a mis en garde les investisseurs à l'automne dernier contre les "énormes difficultés" liées à l'augmentation de la production et à la rentabilisation du véhicule.

"Nous avons creusé notre propre tombe avec le Cybertruck", a-t-il déclaré.

Au cours de la même période, BYD a vu ses ventes de véhicules électriques monter en flèche en Chine, passant d'environ 130 000 à plus de 1,5 million, sans compter son activité florissante dans le domaine des véhicules hybrides rechargeables ou ses exportations en forte croissance.

BYD propose déjà une série de modèles de bas et de milieu de gamme, dont sa Seagull à hayon à moins de 10 000 dollars. Le constructeur automobile chinois prévoit maintenant d'exporter cette voiture à un prix plus de deux fois supérieur, mais toujours inférieur à l'objectif de la voiture bon marché que Tesla avait prévu de construire.