Tesla : affirme poursuivre sa stratégie commerciale en Chine comme prévu

Le constructeur de véhicules électriques Tesla persiste et signe en Chine. Il a déclaré qu'il poursuivait le développement de ses canaux de vente dans le pays, conformément à ses plans. Cette déclaration est une réponse à une information de Reuters selon laquelle le fabricant américain envisagerait de revoir sa stratégie commerciale sur son deuxième marché. L'agence de presse indique ce jour que le groupe a par ailleurs procédé au renforcement de la capacité de production de son usine de Shanghaï, selon un communiqué publié sur un site des autorités compétentes locales.



Le titre perdait 1,04% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street, après avoir terminé la séance du vendredi 16 septembre à la clôture à 303,35 dollars (- 0,13%).



L'usine de Shanghaï, aussi appelée la Gigafactory, a fait l'objet de travaux pour passer d'un demi-million de Model 3 et Model Y produites par an, à un potentiel d'un million de véhicules, lisait-on dans la presse spécialisée cet été. Une grande partie des véhicules qui y sont produits et assemblés sont ensuite exportés vers d'autres marchés asiatiques ainsi que vers le Vieux Continent.



Lors d'une récente conférence technologique de Goldman Sachs, Martin Viecha, responsable des relations avec les investisseurs de Tesla, a évoqué les coûts de fabrication par véhicule de l'entreprise. Ceux-ci sont passés de 84 000 dollars en 2017 à seulement 36 000 dollars actuellement, notamment grâce aux économies réalisées en concevant les usines du groupe de façon plus efficace ainsi qu'en optimisant les conceptions des véhicules, rendant la fabrication plus facile et plus rentable.



Les nouvelles usines de Tesla à Shanghaï et à Berlin sont désormais capables de construire des voitures à des coûts inférieurs que ceux recensés pour la première usine située à Fremont en Californie.