Tesla : annonce une vente d'actions sur le marché

Tesla a annoncé avoir conclu un accord avec un consortium de banques d'investissement pour vendre des actions ordinaires dans le cadre d'une augmentation de capital qui pourrait atteindre cinq milliards de dollars.



Au lieu de vendre des actions d'un seul coup, le constructeur californien de voitures électriques a déclaré qu'il prévoyait de lever des capitaux 'de temps en temps', dans le cadre d'une offre dite 'au marché'.



Avec cette opération, Tesla veut capitaliser sur la hausse de son titre observée cette année, ses actions ayant atteint plus de 641 dollars hier, soit une multiplication par près de 10 par rapport à leur prix de fin 2019.



Cette récente hausse, qui reflète une très forte demande pour ses actions, constitue une bonne opportunité pour la société de lever des capitaux dans des conditions favorables.



Goldman Sachs, Citigroup, Barclays, BNP Paribas, BofA, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, SG, et Wells Fargo Securities ont été sélectionnés pour cette opération, a déclaré Tesla.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.