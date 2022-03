Tesla attend l'avis des actionnaires pour procéder à un stock-split

Tesla va demander l'approbation des investisseurs pour augmenter son nombre d'actions afin de permettre un fractionnement sous forme de dividende, a déclaré lundi le constructeur de voitures électriques, faisant grimper ses actions de 5% à l'ouverture.

La proposition a été approuvée par son conseil d'administration et les actionnaires se prononceront sur celle-ci lors de l'assemblée annuelle. La division des actions, si elle est approuvée, serait la dernière en date après une division de cinq pour un en août 2020 qui a rendu les actions Tesla moins chères pour ses employés et ses investisseurs. À la suite d'un rallye induit par une pandémie dans les actions technologiques, Alphabet Inc, Amazon et Apple ont également divisé leurs actions dans un passé récent pour les rendre plus abordables. Tesla a déclaré que le dividende en actions sera subordonné à l'approbation finale.

Telsa, qui a débuté à 17 dollars par action en 2010, se négocie actuellement au-dessus de 1 000 dollars. Depuis la division des actions en 2020, elles ont bondi de 128 %, faisant grimper la capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de dollars et faisant de la société le plus grand constructeur automobile américain selon cette mesure.

Les voitures électriques de Tesla sont parmi les plus vendues et l'entreprise a livré près d'un million de voitures par an, tout en accélérant sa production en créant de nouvelles usines aux États-Unis et en Europe.

Parts de marché mondiales des véhicules électriques rechargeables, dont Tesla occupe la première position (Source : Statista)