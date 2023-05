Tesla : attendu en hausse après la visite d'Elon Musk en Chine

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après qu’Elon Musk a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, ce mardi, selon la presse américaine. Le PDG de Tesla aurait annoncé une nouvelle expansion en Chine, alors que Pékin s'efforce de montrer son ouverture aux entreprises étrangères. Selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères, Tesla s'oppose au "découplage" en cous entre les Etats-Unis et la Chine et souhaite continuer à développer ses activités dans l’Empire du Milieu.



Qin Gang, qui était jusqu'à récemment ambassadeur de Chine aux États-Unis, a déclaré que la "modernisation à la chinoise", créerait "un potentiel de croissance et une demande de marché sans précédent".