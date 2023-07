Tesla : attendue en baisse après des résultats du 2e trimestre marqués par le recul de la marge

Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié hier une marge brute du deuxième trimestre tombée à un plus bas en quatre ans, alors que son patron Elon Musk, a surenchéri dans une guerre des prix avec ses rivaux. Le bénéfice par action ajusté atteint 91 cents contre 82 cents attendus. Le bénéfice net a bondi de 20% à 2,7 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 47% à 24,93 milliards de dollars, contre 24,48 attendus.



Le constructeur a produit 479 700 véhicules au cours du trimestre, en hausse de 86% sur un an, et livré 466,140 véhicules, en hausse de 83% sur un an.



Tesla a fait état d'une marge brute de 18,2% sur la période avril-juin, contre 19,3% lors du trimestre précédent et 25% sur la même période l'an dernier. La société a confirmé ce mercredi s'attendre à livrer environ 1,8 million de véhicules cette année.



"Nous nous concentrons sur la réduction des coûts, le développement de nouveaux produits qui permettront la croissance future, les investissements en R&D, l'amélioration des options de financement des véhicules, l'amélioration continue des produits et la génération d'un flux de trésorerie disponible " annonce Tesla dans son communiqué. " Les défis de cette période d'incertitude ne sont pas encore derrière nous, mais nous pensons avoir les bons ingrédients pour assurer le succès à long terme de l'entreprise grâce à plusieurs projets à fort potentiel ".