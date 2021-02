Tesla : aurait réalisé un gain d'un milliard sur le bitcoin

A en croire les analystes de Wedbush, Tesla aurait d'ores et déjà réalisé un gain de l'ordre d'un milliard de dollars sur son investissement dans le bitcoin dévoilé au début du mois.



'Selon nos calculs, nous estimons que Tesla a engrangé près d'un milliard de dollars de profits au cours du mois écoulé grâce à son investissement dans le bitcoin en raison de la flambée des cours (de la cryptomonnaie)', explique le courtier américain ce lundi dans une note de recherche.



'Pour mettre les choses en perspective, cela signifie que Tesla est sur le point de faire plus de bénéfices sur son investissement dans le bitcoin que sur la vente de ses véhicules électriques sur l'ensemble de l'année 2020', souligne Wedbush dans sa note.



S'il reconnaît que cet investissement constitue une activité 'secondaire' du constructeur californien, le broker considère que cette opération réussie pourrait ouvrir la voie à d'autres transactions de ce type de la part des grandes sociétés cotées en Bourse.



Wedbush dit ainsi prévoir une adoption généralisée de la monnaie virtuelle cette année, avec à la clé des bouleversements 'sismiques' pour les marchés du blockchain, des paiements, de la banque et des semi-conducteurs dans les années qui viennent, prévient-il.



Pour mémoire, Tesla a déclaré au début du mois avoir investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et prévoir de commencer à accepter la monnaie numérique comme forme de paiement pour ses véhicules 'dans un avenir proche'.



La monnaie virtuelle a atteint un record d'environ 58.330,5 dollars suite à ces informations et affiche désormais une hausse de plus de 83% par rapport au début de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.