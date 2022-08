Tesla cherche à annuler l'interdiction de la vente directe de voitures en Louisiane

Cette affaire est la dernière bataille en date pour renverser les interdictions de vente directe dans certains États contre le constructeur de voitures électriques, qui a contourné les concessionnaires automobiles traditionnels. Dans ces États, les consommateurs doivent se rendre dans les États voisins pour obtenir des véhicules Tesla.

Tesla a affirmé que les responsables de la Louisiane ont violé les lois antitrust étatiques et fédérales en interdisant les ventes directes depuis 2017 et en essayant de restreindre la location et l'entretien de ses voitures en Louisiane.

"La liberté des consommateurs de Louisiane est indûment restreinte par une réglementation protectionniste, anticoncurrentielle et inefficace de l'État", selon la poursuite, qui a été déposée vendredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Louisiane.

Tesla a accusé les concessionnaires de Louisiane, l'association des concessionnaires et certains membres de la Commission des véhicules automobiles d'avoir conclu une "conspiration illégale visant à empêcher Tesla de faire des affaires en Louisiane".

En 2016, Tesla a également poursuivi le Michigan pour l'interdiction de vente directe de l'État et a conclu un accord en 2020 en vertu duquel Tesla peut faire entretenir ses voitures dans le Michigan par une filiale.