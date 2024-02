Les actions de Tesla ont été mises sous pression lundi après un rapport selon lequel l'allemand SAP ne prévoyait plus d'acheter des voitures électriques au constructeur automobile américain et après la réduction de l'objectif de prix de Piper Sandler sur le titre, citant des attentes de livraison plus faibles cette année.

Les actions de la société dirigée par Elon Musk ont chuté de 4 % à 180,46 dollars en fin d'après-midi, atteignant leur plus bas niveau depuis mai 2023. Si les pertes se maintiennent, le constructeur automobile le plus précieux au monde pourrait perdre près de 24 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Cela s'ajoute aux 193 milliards de dollars que l'action a perdus jusqu'à la clôture de vendredi, après que l'entreprise a prévu le mois dernier une croissance "sensiblement plus faible" pour les livraisons en 2024, par rapport à une augmentation de 21 % l'année dernière.

La publication allemande Handelsblatt a rapporté plus tôt dans la journée que SAP ne s'approvisionnerait plus en voitures de fonction auprès de Tesla en raison des retards de livraison et des fluctuations de prix.

Séparément, Piper Sandler a déclaré qu'il s'attendait à des livraisons de 1,93 million de véhicules cette année, ce qui représente un taux de croissance d'environ 7 %, bien en deçà de l'objectif annuel à long terme de 50 % que Musk a fixé il y a environ trois ans.

Le PDG Elon Musk a déclaré en janvier que les taux d'intérêt élevés avaient augmenté les paiements mensuels pour les voitures de Tesla, les rendant moins abordables pour les consommateurs.

Vendredi, les autorités américaines chargées de la sécurité ont fait passer leur enquête sur les véhicules Tesla concernant les pertes de direction assistée au statut d'analyse technique, une étape nécessaire avant que l'agence ne puisse exiger un rappel.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté samedi que plusieurs membres actuels et anciens du conseil d'administration de Tesla et de SpaceX étaient au courant de la consommation de drogues illégales par Elon Musk.

Malgré la déroute, l'action Tesla se négocie à 57,75 fois ses estimations de bénéfices à 12 mois, contre 24,10 pour Meta Platforms et 40,97 pour Amazon.com, les pairs du fabricant de véhicules électriques parmi les Sept Magnifiques.