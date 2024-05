Tesla s'efforce d'apaiser certaines sociétés de leasing européennes après que les baisses répétées des prix de détail du constructeur automobile ont fait chuter la valeur de leurs flottes et que la lenteur de son service et ses réparations coûteuses ont aliéné leurs entreprises clientes.

Les efforts comprennent des remises non officielles sur les achats de nouvelles voitures si elles sont en stock et des efforts pour répondre aux plaintes généralisées en matière de service, de réparation et de commande après des années au cours desquelles les gestionnaires de flottes et les sociétés de location affirment que Tesla a ignoré ces problèmes, selon les entretiens de Reuters avec neuf cadres des principales sociétés de location et de crédit-bail, ainsi qu'avec une douzaine de gestionnaires de flottes d'entreprise.

Les réductions des prix de détail de Tesla visaient à soutenir les ventes en réponse à la baisse de la demande mondiale de véhicules électriques et à la concurrence croissante, notamment de la part des fabricants chinois de véhicules électriques tels que BYD. Mais cela a porté préjudice aux résultats de ses plus gros clients en Europe, où les achats de flottes représentent près de la moitié des ventes d'automobiles.

Les sociétés de crédit-bail achètent des voitures neuves et organisent des contrats de location calculés en fonction du prix auquel elles pensent pouvoir les vendre à la fin du contrat. Les baisses soudaines de prix réduisent ces valeurs résiduelles, ce qui coûte de l'argent aux sociétés de crédit-bail.

Il n'y a "rien de pire" que la baisse continue de la valeur des actifs des acheteurs d'une flotte, a déclaré Richard Knubben, directeur général de Leaseurope, un groupe de l'industrie du leasing et de la location basé à Bruxelles, qui représente des groupes nationaux dans 31 pays.

Tesla dit maintenant activement à ses membres : "Nous pouvons vous accorder des remises et vous dédommager : Nous pouvons vous accorder des remises et vous dédommager", a déclaré M. Knubben. "Mais les valeurs résiduelles de Tesla ont chuté si rapidement que je ne suis pas sûr que les remises qu'ils offrent soient suffisantes.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La chute des valeurs de revente de Tesla et les tensions avec les clients des flottes sont connues, mais la campagne de contrôle des dommages menée par l'entreprise pour y remédier n'a pas fait l'objet d'un rapport antérieur.

Un cadre supérieur d'une grande société européenne de location de voitures, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'il n'avait pas l'autorisation de faire des commentaires publics sur Tesla, a déclaré qu'à partir de la mi-2023, Tesla offrait des remises non officielles en fin de trimestre sur ses Model 3 et Model Y allant jusqu'à 2 000 euros (2 134 $) pour les achats des sociétés de location, si ces véhicules étaient en stock.

Depuis la fin de l'année dernière, a-t-il précisé, ces remises sont disponibles en permanence.

Tim Albertsen, PDG d'Ayvens, la plus grande société de leasing automobile d'Europe avec un parc de 3,4 millions de voitures, dont environ 10 % sont des VE, a déclaré que le service de Tesla s'était amélioré, mais que la chute de sa valeur de revente avait été préjudiciable. "Tesla l'a compris et propose des solutions qui nous aident dans ce domaine", a-t-il déclaré.

M. Albertsen a refusé de préciser ce que Tesla a fait pour atténuer les pertes d'Ayvens sur les VE.

Arval, l'unité de location de voitures de BNP Paribas, discute actuellement avec trois constructeurs automobiles chinois de l'achat de VE après avoir subi des pertes liées à la baisse de la valeur des Tesla. Lorsque Tesla a commencé à baisser ses prix l'année dernière, Arval a dit au constructeur automobile : "Vous vous tirez vraiment une balle dans le pied : Vous vous tirez vraiment une balle dans le pied, a déclaré Bart Beckers, directeur général adjoint d'Arval.

Arval loue environ 170 000 VE dans le cadre de sa flotte de 1,7 million de véhicules, a déclaré Becker. Il a déclaré que Tesla s'efforçait de résoudre les problèmes de réparation et de service, mais a ajouté que les nouveaux concurrents du constructeur automobile, les fabricants chinois de VE, semblaient éviter les erreurs de Tesla en se concentrant sur le maintien d'une forte valeur de revente pour les voitures.

Le constructeur automobile est confronté au même problème de valeur de revente avec les sociétés de location de voitures. Hertz a vendu des Teslas sur le marché américain, tandis que son rival allemand Sixt a cessé de les acheter. Interrogé sur l'impact des réductions de prix des Teslas, Sixt a déclaré que la baisse des valeurs résiduelles des VE de Tesla et d'autres marques réduisait ses bénéfices pour 2023 de 40 millions d'euros (42,7 millions de dollars).

CLIENTS CRITIQUES

Les clients des flottes sont importants sur tous les marchés automobiles, mais particulièrement en Europe, où les entreprises louent souvent un grand nombre de voitures de fonction pour leurs employés, en partie en raison des avantages fiscaux qui y sont associés. Selon le cabinet d'études de marché Dataforce, les achats des sociétés de leasing et de location de voitures ont représenté 44 % des ventes de Tesla l'année dernière au Royaume-Uni et dans 15 pays de l'Union européenne.

Au premier trimestre, les ventes de Tesla dans ces pays ont chuté de 2,3 %, alors que le marché dans son ensemble a progressé de 3,5 %. Malgré la baisse des ventes de véhicules, la part des sociétés de leasing et de location de voitures dans le chiffre d'affaires de Tesla sur ces marchés a augmenté pour atteindre 49 %.

Les ventes et les bénéfices de Tesla chutent globalement après une longue période de forte croissance. Le constructeur automobile a enregistré une baisse de 8,5 % de ses livraisons mondiales au cours du premier trimestre, sa première baisse en quatre ans.

La baisse des ventes de flottes dans ces 16 pays européens intervient après une croissance de 57 % en 2023, par rapport à l'année précédente, selon Dataforce. Tesla a affiché le même pourcentage de croissance pour l'ensemble de ses ventes en Europe, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles.

Jusqu'à récemment, Tesla avait l'avantage d'être le premier sur le marché, ce qui signifiait que les entreprises européennes clientes avaient peu d'alternatives pour les VE afin d'atteindre les objectifs climatiques internes ou les objectifs d'émissions de l'UE.

Cette situation évolue rapidement. Des constructeurs automobiles chinois, dont BYD, proposent des modèles électriques moins coûteux en Europe et courtisent agressivement les entreprises clientes de Tesla, selon des gestionnaires de flottes et des dirigeants de sociétés de crédit-bail. Les constructeurs automobiles traditionnels, tels que Volkswagen et BMW, produisent également des véhicules électriques de plus en plus compétitifs.

UNE FRUSTRATION REFOULÉE

La lenteur et le coût du service Tesla sont un autre point sensible pour les sociétés de leasing européennes et leurs clients, d'après les entretiens menés par Reuters avec une douzaine de gestionnaires de flottes d'entreprise. La plupart d'entre eux ont refusé d'être identifiés parce qu'ils cherchent activement à résoudre les problèmes avec Tesla.

Ses réparations prennent trop de temps et coûtent beaucoup plus cher que celles d'autres véhicules, en partie à cause du prix des pièces, disent-ils.

Malgré cela, Tesla a des clients satisfaits dans le domaine des flottes.

Octopus Electric Vehicles, la filiale de location de voitures de l'entreprise énergétique britannique Octopus Energy, possède environ 5 000 Teslas parmi quelque 15 000 VE. La PDG Fiona Howarth a déclaré que Tesla, en tant que pionnier des VE, avait besoin de temps pour comprendre les opérations de service et que les constructeurs automobiles traditionnels étaient désormais confrontés à des défis similaires avec leurs propres VE. Elle a ajouté que la valeur de revente des Tesla était artificiellement élevée pendant la pandémie de coronavirus et qu'il fallait la faire baisser.

"Nous avons eu une très bonne relation de travail avec Tesla", a-t-elle déclaré.

Lorna McAtear, responsable du parc automobile de l'entreprise énergétique britannique National Grid, a décrit des relations beaucoup plus difficiles avec Tesla. Elle a compilé des données sur les coûts de réparation et a constaté que les Teslas étaient trois fois plus chères que la moyenne du secteur.

D'autres problèmes, selon Mme McAtear, incluent un système de commande lourd et des voitures arrivant avec des défauts. Par exemple, Tesla a livré un certain nombre de véhicules électriques dont le pare-brise était déformé et a refusé de les réparer dans le cadre de la garantie.

National Grid possède plus de 500 Teslas dans sa flotte de 2 000 véhicules d'entreprise. Mme McAtear a déclaré qu'elle avait prévu de proposer à son entreprise de retirer les Tesla de son parc automobile si les problèmes n'étaient pas résolus. Entre-temps, BYD, le principal rival chinois de Teslas, commence à livrer des véhicules à National Grid.

Mme McAtear a déclaré qu'elle avait insisté pour obtenir une réunion en face à face avec les représentants de Tesla à la mi-avril. Au cours de cette réunion, le constructeur automobile a promis des améliorations de service et une correction du système de commande, ainsi que des réunions supplémentaires et une feuille de route pour résoudre les problèmes en suspens, ce qui a donné à Mme McAtear l'impression "d'avoir enfin un service client".

Le constructeur automobile s'est montré peu réactif par le passé, a-t-elle déclaré : "Il y a eu des années de frustration refoulée du fait que les flottes ne pouvaient pas parler à Tesla.

(1 dollar = 0,9373 euro) (Reportage de Nick Carey à Londres, Marie Mannes à Stockholm et Hyunjoo Jin à San Francisco. Reportage complémentaire de Christina Amann à Berlin. Rédaction : Brian Thevenot et Anna Driver)