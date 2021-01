Tesla : déçoit au T4 et recule en après-Bourse

Données financières USD EUR CA 2020 30 997 M - 25 598 M Résultat net 2020 1 328 M - 1 097 M Tréso. nette 2020 5 310 M - 4 385 M PER 2020 683x Rendement 2020 - Capitalisation 819 Mrd 819 Mrd 676 Mrd VE / CA 2020 26,3x VE / CA 2021 17,7x Nbr Employés 48 016 Flottant 80,0% Graphique TESLA, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TESLA, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 37 Objectif de cours Moyen 524,44 $ Dernier Cours de Cloture 883,09 $ Ecart / Objectif Haut 17,3% Ecart / Objectif Moyen -40,6% Ecart / Objectif Bas -85,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Elon Reeve Musk Chief Executive Officer & Director Robyn M. Denholm Chairman Zachary Kirkhorn Chief Financial Officer Kimbal Musk Director Ira M. Ehrenpreis Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TESLA, INC. 25.14% 837 082 TOYOTA MOTOR CORPORATION -3.52% 202 277 VOLKSWAGEN AG 6.94% 104 262 BYD COMPANY LIMITED 37.01% 102 160 NIO LIMITED 23.74% 94 243 DAIMLER AG 1.90% 76 627