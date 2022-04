Tesla dégage un bénéfice de 3,3 milliards au 1er trimestre

New York (awp/afp) - Tesla est parvenu à dégager des résultats record au premier trimestre de 2022 malgré les problèmes liés à sa chaine d'approvisionnement et au Covid-19, qui ont freiné la production dans ses usines, et la montée des prix des matières premières.

Le groupe d'Elon Musk a vu son bénéfice net multiplié par sept sur la période, pour atteindre 3,3 milliards de dollars, tandis que son chiffre d'affaires, soutenu par la hausse de ses livraisons et des prix de ses voitures, a grimpé de 81% à 18,76 milliards de dollars.

afp/al