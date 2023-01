Tesla: des livraisons décevantes en 2022

New York (awp/afp) - Tesla a annoncé lundi avoir livré 1,31 million de véhicules électriques en 2022, ce qui représente un record et un bond de 40% sur un an mais reste en-dessous de ses propres prévisions et des attentes de Wall Street.

L'entreprise d'Elon Musk s'est fixé comme but de faire grimper à long terme ses livraisons de 50% par an en moyenne.

Elle précise régulièrement que cet objectif peut fluctuer en fonction de ses opérations et dans son communiqué lundi, elle met en avant l'impact du Covid, qui a conduit à plusieurs semaines de fermeture de son usine en Chine, et les problèmes liés à ses chaînes d'approvisionnement.

En octobre, le directeur financier avait aussi prévenu que Tesla n'atteindrait peut-être pas sa cible cette année.

Les analystes s'attendaient pourtant à plus: ils prévoyaient la livraison de 427.000 véhicules au quatrième trimestre selon les estimations compilées par FactSet - le groupe en a livrés 405.000.

Pour doper les ventes, Tesla avait offert des promotions inhabituelles aux clients acceptant de prendre possession d'une nouvelle voiture avant fin décembre.

Dans un courriel envoyé aux employés la semaine dernière et consulté par la chaîne CNBC, Elon Musk leur avait aussi demandé de se porter volontaires pour livrer autant de voitures que possible avant fin 2022.

Plusieurs observateurs craignent un possible ralentissement de la demande pour les voitures, assez onéreuses, du constructeur au moment où l'environnement économique est incertain et où d'autres fabricants proposent de plus en plus de modèles concurrents.

Ils s'inquiètent également de voir Elon Musk se concentrer sur sa nouvelle entreprise, Twitter, plutôt que sur Tesla.

Après avoir grimpé en flèche en 2020 et 2021, l'action du constructeur a plongé de 65% en 2022.

afp/rp