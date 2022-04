Tesla : des résultats explosifs, le titre bondit en préouverture de Wall Street

Tesla a dévoilé mercredi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre 2022. Le constructeur américain de véhicules électriques a enregistré un bénéfice net de 3,32 milliards de dollars sur la période, ou 2,86 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 438 millions de dollars, ou 39 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 3,22 dollars, dépassant largement le consensus Zacks qui visait 2,15 dollars.



Du coté du chiffre d'affaires, il s'établit à 18,76 milliards de dollars au premier trimestre 2022 (+81% sur un an) et dépasse les attentes moyennes des analystes de près de 9%.



Sur un horizon pluriannuel, Tesla prévoit toujours de pouvoir réaliser une croissance annuelle moyenne de 50 % de ses livraisons. Le groupe a indiqué que ses usines fonctionnaient en dessous de leurs capacités depuis plusieurs trimestres, la chaîne d'approvisionnement étant devenue le principal facteur limitant. Cela devrait se poursuivre cette année.



En préouverture de Wall Street, le titre Tesla bondit d'environ 10%.