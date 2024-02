Alors que le PDG de Tesla, Elon Musk, envisagerait de procéder à des licenciements, les récents rapports financiers des constructeurs automobiles américains montrent que le principal fabricant de véhicules électriques (VE) est à la traîne en ce qui concerne le montant des revenus générés par chacun de ses employés.

Tesla a déclaré près de 97 milliards de dollars de revenus l'année dernière, ce qui équivaut à un peu moins de 690 000 dollars pour chacun de ses plus de 140 000 employés.

À titre de comparaison, General Motor a généré plus d'un million de dollars de revenus pour chacun de ses 163 000 employés en 2023, et Ford Motor a engrangé 937 000 dollars pour chacun de ses 173 000 employés.

Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la faiblesse de la demande de véhicules électriques et de l'intensification de la concurrence depuis que Tesla a annoncé, en janvier, une croissance des ventes "nettement plus faible" cette année.

Tesla se concentrant de plus en plus sur les coûts, l'entreprise a demandé à ses cadres si les postes de chacun de leurs employés étaient critiques, ce qui a alimenté les craintes de licenciement, a rapporté Bloomberg News mercredi.

L'action Tesla a gagné plus de 1 % jeudi, mais l'entreprise a perdu plus de 180 milliards de dollars de capitalisation boursière jusqu'à présent en 2024. Tesla est désormais évaluée à 603 milliards de dollars, juste devant le fabricant de puces Broadcom (601 milliards de dollars).

Les marges brutes de Tesla - qui faisaient autrefois l'envie des autres constructeurs automobiles - se sont contractées au cours du trimestre de décembre pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2019. Au cours du même trimestre, son chiffre d'affaires a augmenté de 3% pour atteindre 25,17 milliards de dollars, son rythme de croissance le plus lent depuis plus de trois ans.

Bien que le revenu par travailleur de Tesla ait été inférieur à celui de GM et de Ford l'année dernière, il s'est amélioré par rapport à 2022, lorsqu'il était de 637 000 $. Tesla a augmenté sa main-d'œuvre mondiale d'environ 10 % en 2023, selon une déclaration récente.

Les poids lourds technologiques de Wall Street ont licencié des centaines de milliers de travailleurs au cours des deux dernières années, supprimant une partie des emplois qu'ils avaient créés pendant la pandémie de coronavirus. Dans de nombreux cas, ils ont continué à augmenter leurs ventes.

La semaine dernière, Meta Platforms a annoncé une hausse de 25 % de son chiffre d'affaires pour le trimestre de décembre, tout en réduisant ses coûts et ses dépenses de 8 % après avoir supprimé plus de 21 000 emplois depuis la fin de l'année 2022.