Tesla devrait publier mardi sa marge bénéficiaire brute la plus faible depuis plus de six ans, après une semaine chaotique marquée par d'importants licenciements, des baisses de prix des véhicules et des appels pressants des investisseurs à clarifier la stratégie en matière de produits.

Le patron de Tesla, Elon Musk, sera probablement confronté à des questions pointues de la part des investisseurs lors de la conférence téléphonique qui suivra la publication des résultats sur le sort de la "Model 2", un véhicule à bas prix dont il avait promis en janvier qu'il serait disponible en 2025.

Le 5 avril, Reuters a rapporté en exclusivité que Tesla avait abandonné les plans pour ce modèle et s'était concentré sur la construction d'un robot-axi à conduite autonome sur la même plateforme de petite voiture. M. Musk a d'abord publié sur les médias sociaux que "Reuters ment", mais il n'a pas encore identifié d'inexactitudes ni clarifié le sort du modèle. Les investisseurs avaient placé leurs espoirs d'augmentation des ventes dans le modèle 2.

Graham Tanaka, gestionnaire de portefeuille chez Tanaka Growth Fund, qui a été l'un des premiers à acheter des actions Tesla, a déclaré qu'il avait liquidé le reste de sa position ces derniers jours en raison de l'incertitude concernant le modèle 2 et de la lenteur de la production de la camionnette électrique Cybertruck.

"Le modèle 2 était censé être la douve autour de leur modèle d'entreprise, mais il a été retardé au minimum", a-t-il déclaré. "Nous pensons qu'il y aura plus de risques à détenir Tesla l'année prochaine, car nous ne savons pas à quelle vitesse le Cybertruck montera en puissance. Le PDG milliardaire devait rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi lundi et annoncer des investissements majeurs dans une usine automobile qui devait produire un petit modèle à prix abordable. M. Musk s'est décommandé à la dernière minute, invoquant de "très lourdes obligations pour Tesla".

Pour l'instant, la croissance des ventes de Tesla ralentit, ce qui devrait peser lourdement sur les résultats de mardi. Au début du mois, le constructeur automobile a fait état d'une baisse de 8,5 % des livraisons et d'une augmentation des stocks. Au cours du week-end, Tesla a annoncé la dernière d'une série de baisses de prix au niveau mondial sur ses modèles 3, Y et autres, ce qui a encore réduit ses marges.

Plusieurs analystes s'attendent à ce que les livraisons annuelles de Tesla chutent pour la première fois en 2024, après des années de croissance à deux chiffres. Tesla a prévenu en janvier que la croissance des livraisons serait "notablement plus faible" cette année, signalant que les réductions de prix ne suffiraient pas à relancer la demande.

L'action Tesla a perdu environ 43 % depuis le début de l'année, lundi après-midi.

Wall Street s'attend à ce que la marge brute de l'automobile hors crédits réglementaires soit de 15,2%, selon 20 analystes interrogés par Visible Alpha, en baisse par rapport à 19% un an plus tôt et au plus bas depuis le quatrième trimestre 2017.

Le constructeur automobile pourrait également être confronté à des questions sur sa lutte pour produire en masse ses nouvelles batteries 4680, dont Tesla a besoin pour le Cybertruck et qu'il espérait déployer dans d'autres modèles pour réduire les coûts.

Le chef des batteries de Tesla, Andrew Baglino, a démissionné la semaine dernière alors que l'entreprise a commencé des licenciements qui devraient inclure plus de 10% de sa main-d'œuvre mondiale.

L'AVENIR DU ROBOTAXI ?

Tesla reste le constructeur automobile le plus coté au monde avec une capitalisation boursière d'environ 468 milliards de dollars, mais en baisse de deux tiers par rapport aux records atteints en novembre 2021. Sa valorisation a toujours reposé en grande partie sur les espoirs de ventes massives de véhicules électriques et de percées dans le domaine de la conduite autonome.

Depuis la publication de l'article de Reuters sur le changement de stratégie concernant le modèle 2, les analystes ont noté qu'un tel changement pourrait provoquer un exode des investisseurs qui avaient parié sur une croissance rapide des ventes. Ces investisseurs, selon les analystes, seraient probablement remplacés par d'autres qui sont prêts à attendre que les Teslas se conduisent toutes seules.

M. Musk prédit depuis des années l'arrivée imminente de voitures entièrement autonomes, mais il se pourrait qu'il reste encore des années avant qu'elles ne voient le jour, compte tenu des défis considérables en matière d'ingénierie et de réglementation. Tesla fait face à des poursuites judiciaires et à des enquêtes concernant ses systèmes Autopilot et Full Self-Driving, qui ne rendent pas les véhicules totalement autonomes.

Musk a soulevé d'autres questions dans ses récents messages sur les réseaux sociaux au sujet de la stratégie de Tesla en matière de véhicules autopilotés. Il a récemment annoncé un "dévoilement de Robotaxi" le "8/8", ce qui signifie vraisemblablement août 2024, et il a ensuite déclaré que le fait de se lancer "à corps perdu" dans l'autonomie était une décision "d'une évidence aveuglante".

Pour susciter l'intérêt des consommateurs, Tesla a récemment proposé un essai gratuit de la conduite autonome intégrale et, au cours du week-end, a ramené le prix de l'option de 12 000 à 8 000 dollars.

Alors que Tesla cherche à augmenter ses ventes et ses marges, elle risque de ne pas être très aidée par son dernier modèle, le Cybertruck, qu'elle a eu du mal à produire en série. L'entreprise ne communique pas séparément les chiffres de production du pick-up, mais elle a rappelé la semaine dernière près de 3 900 véhicules produits entre son introduction en novembre dernier et le mois d'avril.

Mardi, les investisseurs chercheront probablement à savoir si Musk maintient son objectif de produire 200 000 Cybertrucks en 2025. Musk a déclaré que le modèle ne produirait pas de flux de trésorerie positif avant 2025.