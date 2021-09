Tesla devrait enregistrer de fortes livraisons après un pic de production - analystes

Les analystes de Wall Street ont donné mardi des estimations optimistes concernant les livraisons trimestrielles de véhicules de Tesla, un groupe de recherche prévoyant qu'il s'agirait du meilleur trimestre pour l'entreprise, alors même que le secteur automobile est confronté à une pénurie de pièces sans précédent.

Le constructeur de voitures électriques avait signalé une vague de livraisons de fin de trimestre inhabituellement élevée dans une note de service du personnel au début du mois, lorsque le directeur général Elon Musk a demandé aux employés de "se surpasser" pour compenser les difficultés de production au début du troisième trimestre.

Les analystes de Piper Sandler et RBC ont relevé leurs estimations à environ 233 000 livraisons de véhicules pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre, tandis que l'estimation de Credit Suisse était de 225 000 à 230 000.

Ces chiffres représentent un bond de 65 % à 67 % par rapport à l'année précédente. En date de lundi, les analystes s'attendaient en moyenne à 222 700 livraisons de véhicules Tesla pour le troisième trimestre, selon les données du fournisseur de données de marché Visible Alpha.

Les analystes ont également déclaré que l'impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a paralysé de nombreux constructeurs automobiles dans le monde, pourrait avoir été moindre sur Tesla.

"Tesla semble avoir été moins touchée par la pénurie que d'autres (constructeurs)", a déclaré Dan Levy, de Credit Suisse, dans un rapport, citant son "pivot rapide" vers de nouveaux microcontrôleurs et l'écriture de son propre logiciel de véhicule.

Le troisième trimestre sera probablement le plus fort de l'histoire de Tesla, a déclaré Alexander Potter de Piper Sandler, obligeant Tesla à adopter de plus en plus de véhicules électriques en Europe et en Chine et à augmenter sa part de marché. Potter a une note de cinq étoiles pour les estimations et les recommandations sur Tesla, selon Refinitiv Eikon.

M. Potter a également relevé ses prévisions de livraisons annuelles à 894 000 contre 846 000. Cela doublerait presque les livraisons de l'année dernière, qui étaient de 499 550.

Le rôle de la Chine en tant que source d'exportations mondiales pour Tesla s'accroît, son usine de Shanghai ayant probablement exporté environ 55 000 véhicules en juillet-août, contre environ 30 000 au deuxième trimestre, selon M. Levy du Crédit Suisse. (Reportage d'Aniruddha Ghosh et Nivedita Balu à Bengaluru ; édition de Sachin Ravikumar et Saumyadeb Chakrabarty)