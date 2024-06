Un juge administratif californien a rejeté la demande de Tesla de rejeter les plaintes d'un haut régulateur de l'État accusant le constructeur automobile dirigé par le milliardaire Elon Musk d'avoir surestimé les capacités de conduite autonome de ses véhicules.

Dans une décision rendue lundi, la juge Juliet Cox de l'Office of Administrative Hearings de l'État a déclaré que les accusations du département californien des véhicules à moteur, si elles étaient fondées, justifieraient une action en justice contre Tesla.

En juillet 2022, le DMV avait accusé Tesla de tromper les consommateurs sur les véhicules dotés des technologies Autopilot et Full Self-Driving, affirmant qu'ils "ne pouvaient pas, au moment de ces publicités, et ne peuvent pas aujourd'hui, fonctionner comme des véhicules autonomes".

Elle a demandé des réparations qui pourraient inclure la suspension de la licence de Tesla pour vendre des véhicules en Californie, et exiger que Tesla dédommage les propriétaires de véhicules.

Ni Tesla ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du DMV n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le 15 mai, un juge fédéral de San Francisco a rejeté la demande de Tesla de rejeter une proposition de recours collectif à l'échelle nationale, selon laquelle Tesla aurait induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire que leurs véhicules seraient bientôt dotés de capacités de conduite autonome.

Tesla, dont le siège se trouve à Austin, au Texas, est également confronté depuis de nombreuses années à des enquêtes fédérales visant à déterminer si sa technologie de conduite autonome a pu contribuer à des accidents mortels.

Les procureurs fédéraux examinent séparément si Tesla a commis une fraude en trompant les investisseurs au sujet de la conduite autonome, selon trois personnes familières de l'affaire.

Tesla a déclaré que le système Autopilot permettait aux véhicules de se diriger, d'accélérer et de freiner dans leur voie, et que le système Full Self-Driving permettait aux véhicules d'obéir aux feux de signalisation et de changer de voie.

Mais la société a admis qu'aucune de ces technologies ne dispensait les conducteurs de prêter attention à la route et qu'elles "ne rendaient pas le véhicule autonome".

Dans sa décision de cinq pages, Mme Cox a déclaré qu'il était prématuré de rejeter l'affaire DMV avant une audience formelle. Tesla avait déclaré qu'une audience n'était pas nécessaire car Mme Cox disposait déjà de suffisamment de documents pour se prononcer.

La Californie est le plus grand marché américain de Tesla et représente environ 10 % des livraisons mondiales, mais les ventes d'une année sur l'autre ont chuté pendant deux trimestres consécutifs.

La part de marché des véhicules électriques de Tesla dans cet État est tombée à 55,4 % au premier trimestre, contre 61,8 % il y a un an (article rédigé par Jonathan Stempel à New York et révisé par Matthew Lewis).