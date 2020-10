Tesla double son bénéfice net au troisième trimestre

New York (awp/afp) - Tesla, en pleine pandémie, a vu son chiffre d'affaires augmenté de 39% entre juillet et septembre et a plus que doublé son bénéfice net, gagnant de l'argent pour le cinquième trimestre de suite, a annoncé mercredi le groupe dirigé par Elon Musk.

Le constructeur de véhicules électriques a aussi affirmé que la livraison de 500.000 véhicules sur l'ensemble de l'année restait son objectif, tout en soulignant qu'y parvenir dépendrait des ventes du Model Y, son crossover, et de la production dans son usine de Shanghai.

afp/rp