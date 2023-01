Tesla et les assureurs prennent des chemins différents pour faire face aux réparations coûteuses

Le PDG Elon Musk affirme que Tesla apporte des modifications à la conception et aux logiciels de ses véhicules afin de réduire les coûts de réparation et les primes d'assurance.

Les compagnies d'assurance, quant à elles, radient les Tesla Model Y à faible kilométrage qui ont été accidentées et les envoient aux ventes aux enchères de récupération après avoir jugé que beaucoup d'entre elles étaient trop chères à réparer.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de Tesla, mercredi, Musk a déclaré que les primes des compagnies d'assurance tierces "étaient dans certains cas déraisonnablement élevées" et que la branche assurance du fabricant de VE faisait pression sur ces compagnies en proposant des taux plus bas aux propriétaires de Tesla.

Musk a également déclaré que "nous voulons minimiser le coût de réparation d'une Tesla en cas de collision", citant les changements apportés à la conception et au logiciel du véhicule.

"Il est remarquable de constater que de petits changements dans la conception du pare-chocs (et) la fourniture des pièces de rechange nécessaires à la réparation des collisions ont un effet énorme sur le coût de réparation", a-t-il déclaré. "La plupart des accidents sont en fait de faible ampleur - un pare-chocs cassé ou un côté de la voiture éraflé."

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

Jusqu'à présent, la réputation de Tesla pour les réparations coûteuses des véhicules ne semble pas avoir freiné la demande, qui, selon Musk, dépasse largement la capacité de production de l'entreprise.

SALVAGED

Selon une analyse de Reuters, les données sur les Teslas à faible kilométrage écrasées qui se retrouvent aux enchères présentent une image légèrement différente - et jusqu'ici non rapportée.

Sur plus de 120 Model Y qui ont été détruites après des collisions, puis mises aux enchères en décembre et début janvier, la grande majorité avait moins de 10 000 miles au compteur, selon les données en ligne de Copart et IAA, les deux plus grandes sociétés de vente aux enchères de pièces détachées aux États-Unis.

Les prix de détail de ces voitures allaient d'environ 60 000 $ à plus de 80 000 $.

Les listes d'enchères de Copart et IAA indiquent si les véhicules ont été impliqués dans des collisions avant, arrière ou latérales, et incluent généralement des photos de chaque véhicule après l'accident. Mais les listes ne divulguent pas de détails spécifiques sur le type de dommages subis.

Les compagnies d'assurance " totalisent " généralement un véhicule - c'est-à-dire qu'elles choisissent de le mettre à la casse et de rembourser le propriétaire - lorsque le coût estimé des réparations est jugé trop élevé.

Dans certains cas, les listes de Copart comprenaient les noms de compagnies d'assurance qui avaient racheté des véhicules accidentés, puis les avaient mis aux enchères. Ces compagnies comprennent State Farm, Geico, Progressive et Farmers. Geico fait partie de Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffet.

Les compagnies d'assurance contactées par Reuters ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu immédiatement aux demandes.

FAIBLE KILOMÉTRAGE

Tesla a lancé sa propre filiale d'assurance en août 2019, promettant des taux jusqu'à 30% inférieurs à ceux des concurrents.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mercredi, le directeur financier Zachary Kirkhorn a déclaré que Tesla Insurance à la fin de l'année générait des primes à un taux annuel de 300 millions de dollars et croissait à un rythme trimestriel de 20 % - "plus rapidement que la croissance de notre activité de véhicules."

Tous les Model Y de l'analyse de Reuters étaient des modèles 2022 ou 2023, et ont été construits soit à l'usine de Fremont en Californie du Nord, soit à l'usine d'Austin, au Texas.

Sur les 15 Model Y Long Range construits à Austin de juin à novembre et envoyés aux enchères après avoir été détruits dans des accidents, tous sauf un avaient moins de 10 000 miles au compteur.

Un Modèle Y Long Range 2022 construit à Austin, impliqué dans une collision frontale et listé par IAA début janvier, avait un prix de détail de 61 388 $ et un coût de réparation estimé à 50 388 $. Le propriétaire du véhicule n'était pas répertorié.

Un deuxième modèle Y construit par Austin, impliqué dans une collision latérale et répertorié par IAA, avait un prix de détail de 72 667 $ et un coût de réparation estimé à 43 814 $.

Les représentants de Copart et de IAA n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.