(Mise à jour à 14h20 EDT/1820 GMT)

2 juillet (Reuters) - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé mardi, dopés par les gains de Tesla et des grandes valeurs de croissance, mais les volumes ont été faibles avant les vacances du 4 juillet et la publication très attendue des chiffres de l'emploi non agricole de juin, vendredi.

Tesla a bondi de 8,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis le début du mois de janvier, après que le fabricant de véhicules électriques a fait état d'une baisse moins importante que prévu de 5 % des livraisons de véhicules au deuxième trimestre, propulsant le secteur de la consommation discrétionnaire en tête des indices sectoriels du S&P 500.

Les grandes capitalisations telles qu'Apple ont augmenté de 1,4 %, tandis qu'Amazon.com a augmenté de 1,4 % et Alphabet a également progressé, avec des rendements du Trésor américain en baisse dans tous les secteurs.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré à un panel que les données économiques récentes représentaient des "progrès significatifs", bien qu'il ait noté que la Fed avait besoin d'en voir plus avant de changer de politique. De son côté, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il voyait certains "signes avant-coureurs" de faiblesse économique et que l'objectif de la banque centrale était de faire baisser l'inflation sans stresser le marché de l'emploi.

"Ce que la Fed veut vraiment voir, c'est une nouvelle hausse du chômage et un ralentissement de la création d'emplois", a déclaré Dan Genter, PDG de Genter Capital Management, qui a ajouté que la récente modération de l'inflation pourrait être un feu vert pour que la Fed commence à envisager des baisses de taux d'intérêt.

L'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre, ou JOLTS, a montré que les offres d'emploi ont augmenté en mai après avoir enregistré des baisses considérables au cours des deux mois précédents, mais que les licenciements ont repris dans un contexte de ralentissement de l'activité économique.

Ces données sont les premières d'une série de rapports sur l'emploi aux États-Unis cette semaine, en particulier la publication très surveillée de la masse salariale non agricole de juin, qui sera cruciale pour évaluer si le marché du travail américain reste résistant dans un contexte de taux d'intérêt élevés depuis des décennies.

Les données récentes signalant une nouvelle modération de l'inflation et certains signes de faiblesse économique, les acteurs du marché s'en tiennent à leurs paris d'environ deux réductions des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, estimant à 69 % les chances d'un assouplissement à partir de septembre, selon les données FedWatch de LSEG.

Cependant, Nvidia, le leader des puces d'intelligence artificielle, a chuté de 1,4 %, la tendance des autres actions de puces étant largement mitigée. Nvidia est en hausse d'environ 148 % depuis le début de l'année.

Les investisseurs sont divisés quant à la durabilité de la reprise du marché, l'indice S&P 500 ayant augmenté de 14,75 % au cours du premier semestre de l'année.

"Nous prévoyons une hausse supplémentaire de 10 % avant la fin de l'année, ce qui est assez effrayant car si nous sommes à environ 5 500 (sur le S&P 500), 10 % signifie que nous devons vraiment voir les bénéfices justifier ce type de multiple", a déclaré John Lynch, directeur des investissements de Comerica Wealth Management.

Barry Bannister, stratégiste en chef pour les actions américaines chez Stifel, a indiqué dans une note qu'il s'attendait à ce que le S&P 500 corrige à 4 750 points d'ici la fin du troisième trimestre, car le PIB ralentira, mais l'inflation reprendra modérément au cours du second semestre 2024.

À 14h20 EDT, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 82,64 points, soit 0,21%, pour atteindre 39 252,16, le S&P 500 a gagné 20,75 points, soit 0,38%, pour atteindre 5 495,84 et le Nasdaq Composite a gagné 115,67 points, soit 0,65%, pour atteindre 17 994,97.

Les volumes d'échanges devraient être faibles tout au long de la semaine, le marché des actions fermant tôt mercredi et restant fermé toute la journée de jeudi pour la fête de l'indépendance des États-Unis.

Entre autres, la cotation américaine de Novo Nordisk a perdu 1,7 % après que le président américain Joe Biden et le sénateur Bernie Sanders ont appelé le fabricant danois à réduire les prix de ses médicaments Ozempic et Wegovy. Son concurrent Eli Lilly a baissé de 0,7 %.

Paramount Global a grimpé de 3,8 % après avoir appris que le conglomérat de médias numériques IAC du milliardaire Barry Diller envisageait de faire une offre pour prendre le contrôle du géant des médias.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,63 contre 1 sur le NYSE.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux records et 167 nouveaux records à la baisse. (Reportage d'Ankika Biswas et Lisa Mattackal à Bengaluru et de Saeed Azhar à New York, avec l'aide de Maju Samuel et Matthew Lewis)