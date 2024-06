(Refonte avec la réponse des opposants à la rémunération de Musk, ajout de détails, paragraphes 1-5, 9 et 12)

* Tesla affirme que le vote des actionnaires résout les problèmes liés à la rémunération de Musk.

* L'équipe juridique du plaignant affirme que le vote des actionnaires n'a pas d'impact juridique.

L'équipe juridique du plaignant affirme que le vote des actionnaires n'a pas d'impact juridique * La rémunération de Musk vaut environ 48 milliards de dollars au cours de l'action de vendredi

WILMINGTON, Delaware, 21 juin (Reuters) - Tesla et les opposants à la rémunération d'Elon Musk se sont affrontés vendredi sur les moyens de résoudre le bourbier juridique qui a englouti les 56 milliards de dollars de rémunération du PDG et les milliards de dollars de frais juridiques potentiels générés par l'affaire. Tesla a déclaré dans une requête en justice qu'un juge du Delaware devrait reconnaître le vote des actionnaires de Tesla en faveur du plan de rémunération et revenir sur sa décision de janvier qui annulait la rémunération.

En réponse, les avocats des actionnaires ont déclaré que le vote de ratification de la rémunération de M. Musk n'avait aucun effet juridique et que le seul moyen pour Tesla de contester la décision de janvier était de faire appel auprès de la Cour suprême du Delaware.

Les avocats des actionnaires ont déclaré qu'avant que Tesla puisse faire appel, la chancelière Kathaleen McCormick doit déterminer les frais de justice que la société devrait être condamnée à leur payer pour avoir gagné l'affaire. Ils avaient déjà demandé 29 millions d'actions Tesla, qui valent plus de 5 milliards de dollars. Mais vendredi, ils ont déclaré que Tesla pourrait, comme alternative, payer au moins 1,1 milliard de dollars en espèces, ce qui serait justifié par le précédent du tribunal, bien qu'ils aient qualifié ce montant d'"injustement bas".

Tesla et l'équipe juridique de Richard Tornetta, l'actionnaire qui a intenté un procès au sujet de la rémunération, ont lutté pour trouver le meilleur moyen de résoudre l'affaire et d'indemniser le directeur général de l'entreprise. M. Musk a déclaré en début d'année qu'à moins d'avoir une participation plus importante dans Tesla, il préférerait construire certains produits en dehors de l'entreprise, ce qui crée une incertitude quant à son avenir alors que Tesla est confrontée à un ralentissement des ventes et à une concurrence accrue. Les investisseurs de Tesla ont voté le 13 juin en faveur du paquet d'options sur actions. De nombreux investisseurs ont déclaré qu'ils estimaient que M. Musk devait être récompensé parce que la valeur de l'entreprise avait été multipliée par plus de 10 après l'accord initial sur la rémunération en 2018.

Tesla a demandé au juge de mettre de côté le différend sur les honoraires et de déterminer l'impact du vote des actionnaires, ce qui pourrait réduire considérablement les frais de justice.

Elle a déclaré qu'elle prévoyait de déposer une requête pour renverser la décision de janvier et qu'elle devrait maintenant gagner l'affaire.

La société a fait valoir qu'en faisant examiner le plan de rémunération par un membre indépendant du conseil d'administration et en le faisant réapprouver par les actionnaires, elle a corrigé la conclusion de McCormick selon laquelle Musk a dominé les négociations salariales et que les actionnaires n'ont pas eu accès à des informations clés lors du vote de 2018.

L'équipe juridique de Tornetta a rejeté cette approche. Ils ont fait valoir que le processus du conseil d'administration pour proposer un vote de ratification était défectueux, que la loi a été utilisée de manière abusive par Tesla et que le vote des actionnaires a été contraint par les menaces de Musk de retirer des produits potentiels de Tesla.

Les avocats des actionnaires souhaitent qu'une décision sur leurs honoraires soit prise lors de la prochaine étape de l'affaire.

Lorsque l'entreprise a franchi la dernière étape du programme de rémunération, celui-ci valait 56 milliards de dollars, selon Tesla. Le paquet vaut environ 48 milliards de dollars au cours de l'action de vendredi (182,19 dollars).