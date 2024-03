Les technologies Autopilot et Full Self Driving de Tesla et neuf autres systèmes de conduite assistée commercialisés par les principaux constructeurs automobiles ont reçu des notes "médiocres" de la part de l'Institut américain d'assurance pour la sécurité routière dans une nouvelle étude publiée mardi.

L'IIHS, un organe de recherche sur la sécurité du secteur de l'assurance, a également déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'Autopilot ou d'autres systèmes de conduite assistée aient des avantages réels en matière de sécurité, sur la base des données d'accidents.

"Nous sommes en mesure de regarder les données des réclamations d'assurance. Nous avons pu examiner des véhicules avec et sans ces (systèmes) et déterminer qu'il n'y a pas de réduction des sinistres grâce à ces systèmes plus avancés", a déclaré à Reuters le président de l'IIHS, David Harkey.

En comparaison, il est prouvé que les systèmes de freinage d'urgence automatique réduisent de 50 % les collisions par l'arrière et de 30 % les incidents au cours desquels un véhicule heurte un piéton, a-t-il ajouté.

Tesla et son directeur général, Elon Musk, ont déclaré qu'une Tesla fonctionnant avec le système Autopilot activé est environ 10 fois plus sûre que la moyenne américaine et cinq fois plus sûre qu'une Tesla dont la technologie n'est pas activée.

Les régulateurs fédéraux enquêtent sur près de 1 000 accidents dans lesquels l'Autopilot de Tesla était utilisé. Un procès civil prévu la semaine prochaine en Californie sera le dernier test de la stratégie de Tesla qui consiste à rejeter la responsabilité des accidents sur les conducteurs qui n'ont pas tenu compte des avertissements du fabricant de véhicules électriques les invitant à être attentifs à la route lorsque les technologies Autopilot ou Full Self Driving sont activées.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire par courriel.

L'étude de l'IIHS a évalué 14 systèmes de conduite assistée de neuf constructeurs automobiles par rapport aux normes qu'elle a élaborées. L'administration nationale américaine de la sécurité routière n'a pas de normes officielles régissant les systèmes avancés d'aide à la conduite, ou ADAS dans la terminologie du secteur.

"Il n'y a pas de réglementation fédérale, ni d'orientation cohérente", a déclaré M. Harkey. "C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces mesures de protection.

Parmi les systèmes testés par l'IIHS, un seul a obtenu une note acceptable : Le système Lexus Teammate with Advanced Drive, proposé l'année dernière sur un petit nombre de berlines hybrides de luxe Lexus LS de Toyota Motor.

"Toyota s'efforce en permanence d'améliorer la sécurité des véhicules", a déclaré Toyota dans un communiqué. "Dans le cadre de cet effort, Toyota tient compte, entre autres, des performances obtenues dans le cadre de programmes d'essais par des tiers, tels que le programme d'évaluation des voitures neuves de la NHTSA et le programme Top Safety Pick de l'IIHS.

Le Super Cruise de GM et le "ProPILOT Assist with Navi-link" de Nissan proposé sur le véhicule électrique Ariya 2023-2024 ont reçu des notes globales "marginales".

"Nous évaluons les résultats du tout premier test de sauvegarde de l'automatisation partielle et nous continuerons à travailler avec l'IIHS sur toutes les questions liées à la sécurité des clients", a déclaré Nissan.

GM a déclaré dans un communiqué que le système Super Cruise "est destiné à améliorer l'expérience de conduite", et non à servir de dispositif de sécurité.

Les différents systèmes de conduite assistée de Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Nissan, Ford, GM, la marque Genesis de Hyundai et la marque Volvo Cars de Geely ont reçu des notes globales "médiocres", bien qu'ils aient tous obtenu de "bonnes" notes sur certains éléments des tests de l'IIHS, a déclaré le groupe.

"Cette nouvelle méthodologie de test de l'IIHS n'évalue pas les performances des systèmes d'aide à la conduite, mais se concentre sur les mesures de protection visant à prévenir les abus", a déclaré Mercedes dans un communiqué. "Nous prenons très au sérieux les résultats des évaluations partielles de l'IIHS en matière de protection des systèmes d'automatisation de la conduite.

Les constructeurs automobiles pourraient améliorer les notes de sécurité en adoptant des technologies existantes pour des fonctions telles que la surveillance du conducteur ou les avertissements d'attention qui ont obtenu de "bonnes" notes, a déclaré M. Harkey.

Tesla et d'autres constructeurs automobiles améliorent les capacités de leurs systèmes, a déclaré l'IIHS. Tesla a révisé son logiciel Autopilot à la suite d'un accord de rappel fédéral, et l'IIHS testera le système mis à jour, a déclaré Harkey.

"Nous allons certainement prendre en compte les résultats de ces tests car nos voitures et ces systèmes continuent d'évoluer", a déclaré lundi Jay Hanson, porte-parole de BMW. BMW propose désormais sur certains modèles américains un système d'aide à la conduite plus sophistiqué que celui testé par l'IIHS.

Le SUV Genesis GV80, qui sera lancé aux États-Unis au printemps, sera le premier modèle de la marque de luxe Hyundai à être équipé d'une caméra dans l'habitacle pour surveiller le visage et les yeux du conducteur lorsque la conduite assistée est activée. "Cette amélioration sera également apportée aux futurs produits Genesis dans les mois et les années à venir", a déclaré la société. (Reportage de Joe White à Détroit ; rédaction de Matthew Lewis)