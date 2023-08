Trois propriétaires de Tesla en Californie ont poursuivi mercredi le constructeur automobile dans le cadre d'une proposition de recours collectif qui accuse l'entreprise d'avoir faussement annoncé l'autonomie estimée de ses véhicules électriques.

L'action intentée devant le tribunal de première instance du district nord de la Californie cite un article de Reuters publié la semaine dernière, selon lequel Tesla a créé une "équipe de diversion" dans le Nevada afin d'annuler le plus grand nombre possible de rendez-vous liés à l'autonomie après avoir été inondé de plaintes de propriétaires.

Reuters a également rapporté qu'il y a une dizaine d'années, Tesla avait décidé d'écrire des algorithmes pour son compteur d'autonomie intégré au tableau de bord qui montreraient aux conducteurs des projections "roses" de la distance que la voiture pourrait parcourir avec une batterie pleine, d'après une source.

C'est le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a donné l'ordre de présenter des estimations optimistes de l'autonomie, a précisé cette personne. Reuters n'a pas pu déterminer si Tesla utilise encore des algorithmes qui augmentent les estimations d'autonomie.

Ni Tesla ni Musk n'ont répondu aux questions détaillées de Reuters pour l'article de la semaine dernière. Ils n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le procès mercredi.

L'action en justice allègue que Tesla a violé les garanties des véhicules et s'est livrée à une fraude et à une concurrence déloyale.

"En termes simples, Tesla a le devoir de livrer un produit qui fonctionne comme annoncé", a déclaré Adam A. Edwards, avocat chez Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, le cabinet qui représente les propriétaires de Tesla dans le procès.

Les trois plaignants citent des occasions où leurs Teslas n'ont pas atteint l'autonomie annoncée et disent s'être plaints à l'entreprise sans succès.

James Porter, un propriétaire de Model Y basé à Petaluma, en Californie, a déclaré dans le procès que lors d'un voyage, il avait "perdu environ 182 miles d'autonomie alors qu'il n'avait parcouru que 92 miles".

L'action en justice stipule ce qui suit : "Si Tesla avait annoncé honnêtement l'autonomie de ses véhicules électriques, les consommateurs n'auraient pas acheté de véhicules Tesla ou les auraient payés beaucoup moins cher.

La plainte demande le statut d'action collective pour représenter "toutes les personnes en Californie qui ont acheté un nouveau véhicule Tesla Model 3, Model S, Model Y et Model X". Elle demande des dommages et intérêts non spécifiés.

Tesla fait également l'objet de poursuites judiciaires et d'un examen réglementaire concernant ses technologies Autopilot et "Full Self-Driving", ainsi que ses affirmations sur la sécurité de ces systèmes.

Un propriétaire californien de Tesla a également déposé une proposition de recours collectif en avril après que Reuters a rapporté que des employés de Tesla avaient partagé sur un système de messagerie interne des images et des vidéos sensibles capturées par les caméras des voitures. L'action en justice accuse Tesla de violer la vie privée de ses clients. Tesla a nié ces allégations. (Reportage de Hyunjoo Jin, Mike Scarcella et Steve Stecklow ; Rédaction de Kevin Krolicki et Edwina Gibbs)