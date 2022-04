Tesla fête l'ouverture de sa gigafactory au Texas avec de fortes ambitions de croissance

Tesla Inc. organisera jeudi un événement pour marquer l'ouverture de son usine de 1,1 Mds$ au Texas, qui permettra d'accélérer la production de véhicules électriques et de batteries indispensables à ses ambitions de croissance. L'événement, baptisé "Cyber Rodeo", intervient après que Elon Musk a surpris le marché cette semaine en révélant qu'il avait acheté une participation de 9 % dans Twitter et qu'il allait rejoindre le conseil d'administration de la plateforme de médias sociaux.

Combinée à une nouvelle usine à Berlin, l'usine d'Austin devrait doubler la capacité de production annuelle de l'entreprise pour la porter à 2 millions de véhicules. Tesla a déclaré qu'elle allait également accroître la production dans ses usines de Californie et de Shanghai. Tesla a déclaré qu'elle prévoyait une augmentation annuelle de 50 % de ses livraisons sur une période de plusieurs années.

"Il y aura toujours la possibilité de quelques contretemps en cours de route", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, ajoutant que Tesla finirait par surmonter toutes les difficultés de montée en puissance, comme elle l'a fait avec la production du Model 3 il y a plusieurs années.

Musk a présenté l'événement d'ouverture comme la plus grande fête du monde, mais un commissaire aux incendies du comté de Travis a déclaré que Tesla avait informé le comté qu'il y aurait probablement moins de 15 000 participants. L'événement sur invitation seulement, qui débutera à 16 heures (heure locale) jeudi, comprendra des visites interactives accompagnées de nourriture et de divers divertissements en direct, a déclaré Tesla.

"Fête d'ouverture demain ! Les portes ouvrent à 16 heures, les festivités à 20 heures", a déclaré M. Musk dans un tweet, ajoutant qu'il prendrait la parole à 21 heures, heure locale.

🇺🇸🇺🇸 Gigafactory Texas 🇺🇸🇺🇸



Grand opening party tomorrow!



Doors open at 4, festivities at 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2022

Tesla a déclaré qu'elle utiliserait des presses à couler géantes pour fabriquer l'arrière et l'avant des voitures dans ses nouvelles usines, dans le but de réduire le temps et les coûts de fabrication. Le constructeur ajoute qu'elle commencerait à livrer des Model Y fabriqués au Texas et équipés de ses propres batteries 4680 d'ici la fin du mois de mars.

"L'un des défis qu'ils ont actuellement est que Tesla n'a pas été en mesure de lancer la production en volume de ses cellules 4680", a déclaré Sam Abuelsamid, analyste de Guidehouse Insights. "Il faudra donc probablement un certain temps avant que l'usine texane puisse atteindre sa vitesse de croisière".

On s'attend à ce que Tesla produise des versions de son Model Y de gamme et de prix inférieurs dans son usine du Texas pour faire face à la concurrence croissante de ses rivaux. Elle a récemment reçu des certificats de l'Agence américaine de protection de l'environnement pour deux nouvelles variantes de son Model Y, avec une autonomie de 244 miles et 279 miles, contre 330 miles pour le Model Y actuel. Tesla a reporté la production des camions Cybertruck et Semi à l'année prochaine dans l'usine en raison de la pénurie de pièces.

Les nouvelles usines sont mises en service alors que Tesla n'est pas en mesure de répondre à la demande en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Elle a enregistré des livraisons record au premier trimestre, mais un récent pic de cas de COVID-19 en Chine a contraint Tesla à suspendre temporairement la production de l'usine de Shanghai pendant plusieurs jours.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a également fait bondir les coûts des matériaux et du carburant, et Tesla a de nouveau augmenté le prix de certains véhicules mercredi.