Tesla, fort de profits records, assure pouvoir surmonter les difficultés

New York (awp/afp) - Tesla a dégagé des profits records au quatrième trimestre. Face aux doutes croissants sur la solidité de la demande pour ses véhicules électriques, le constructeur américain assure que les difficultés sont temporaires et que les commandes affluent.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires grimper de 37% sur la période, pour atteindre 24,3 milliards de dollars, et son bénéfice net s'envoler de 59% à 3,7 milliards, des niveaux jamais atteints auparavant. Sur l'ensemble de l'année, son chiffre d'affaires a bondi de 51% à 81,5 milliards de dollars et son bénéfice net a plus que doublé, à 12,6 milliards.

"Nous savons qu'il y a des questions sur l'impact à court terme de l'environnement macroéconomique incertain, en particulier avec la hausse des taux d'intérêt", remarque Tesla dans un communiqué. Mais l'entreprise "est habituée aux challenges". Pour l'instant, elle "accélère son programme de réduction des coûts et vise des cadences de production plus élevées".

Ses marges sur l'activité automobile ont un peu baissé. Certains observateurs redoutent que le ralentissement économique, la hausse des taux d'intérêt, qui rend plus cher l'achat d'une voiture à crédit, et l'arrivée de multiples concurrents sur le marché des véhicules électriques, ne freinent le développement de Tesla.

Baisse des prix

En 2022, l'entreprise a ainsi livré 1,31 million de véhicules électriques, ce qui représente un record et un bond de 40% sur un an. Mais elle s'était fixé comme but de faire grimper à long terme ses livraisons de 50% par an en moyenne. Mercredi, elle a été plus vague sur ses perspectives pour 2023, disant vouloir atteindre 1,8 million de véhicules sur l'année sans préciser s'il s'agissait de livraison ou de production.

Lors d'une conférence téléphonique, Elon Musk a assuré que l'entreprise pourrait produire 2 millions de véhicules s'il n'y a "pas de grosses perturbations sur la chaîne d'approvisionnement ou de problèmes massifs". Certains analystes s'inquiètent aussi de voir le multi-entrepreneur s'agiter à la tête de Twitter, le réseau social qu'il a racheté fin octobre pour 44 milliards de dollars, et ne pas se concentrer comme il le faudrait sur Tesla.

Le milliardaire a répondu à ces critiques en affirmant que grâce au nombre élevé de ses abonnés sur la plateforme, "Twitter est en fait un outil incroyablement efficace" pour faire la publicité de Tesla. L'action du groupe a perdu 65% en 2022, avant de se redresser un peu depuis le début de l'année.

Pour doper les ventes, l'entreprise a abaissé ses prix ces derniers mois, d'abord en Chine puis en Europe et aux Etats-Unis, parfois jusqu'à 20%. Une décision considérée par certains analystes comme nécessaire pour défendre ses parts de marché, par d'autres comme un signe de faiblesse. Tesla a défendu sa position mercredi en affirmant que rendre ses voitures plus accessibles est "nécessaire pour devenir un constructeur produisant plusieurs millions de véhicules".

Camion électrique en vue

Les clients ont réagi positivement, les commandes depuis début janvier "n'ayant jamais été aussi importantes" sur cette période, a assuré Elon Musk. "Nous avons même un peu remonté les prix", a-t-il ajouté. Le constructeur compte aussi sur l'arrivée sur le marché de son camion électrique, Semi, dont le premier modèle a été livré en décembre, et surtout de son pick-up Cybertruck, dont la production devrait débuter "cet été" avant de monter en puissance en 2024, a indiqué Elon Musk.

"Le fait que le Cybertruck soit dans les temps est un élément très positif", a estimé Garrett Nelson, analyste pour CFRA. Pour lui, la combinaison de la récente baisse des prix et le fait que cela rende les Tesla éligibles à des crédits d'impôts aux Etats-Unis "va doper la demande et aider à réduire les perspectives" des concurrents.

Après la conférence téléphonique, l'action s'affichait en hausse de 4,5% dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street.

afp/vj