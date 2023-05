Tesla : grimpe sur des rumeurs d'une nouvelle DG chez Twitter

Avec un gain d'environ 2%, le titre Tesla signe la plus forte hausse de l'indice S&P 500 vendredi suite à des informations de presse évoquant la possible nomination de Linda Yaccarino, une cadre dirigeante de NBCUniversal, à la tête de Twitter en remplacement d'Elon Musk.



Ce dernier avait annoncé hier dans un tweet son intention de quitter la direction générale de Twitter d'ici à six semaines afin de laisser sa place à une nouvelle directrice générale.



Chez Twitter, Elon Musk prévoit d'assumer désormais les rôles de président exécutif du conseil d'administration et de directeur technologique, en charge des produits et des systèmes opérationnels.



Le milliardaire était seul aux commandes du site de micro-blogging depuis la finalisation du rachat de la plateforme, en octobre dernier, pour un montant de 44 milliards de dollars.



La société de courtage Wedbush Securities s'est félicitée de la décision de Musk, estimant qu'elle permettait d'éviter un 'risque de distraction' qui aurait fini par être préjudiciable à Tesla.



'Nous pensons que la décision de Musk de quitter la direction de Twitter plus tôt que prévu, sachant qu'il prévoyait initialement de partir avant la fin de l'année, constitue un développement positif pour Tesla', souligne Dan Ives, son analyste-vedette.



'Concernant Tesla, tout comme SpaceX, Musk va devoir consacrer davantage de temps à ces deux pépites plutôt qu'à Twitter', poursuit-il.



Du point de vue de Wedbush, Linda Yaccarino, qui est aujourd'hui la directrice de la publicité et des partenariats chez NBCUniversal, est la dirigeante qu'il faut pour revigorer Twitter.



'Yaccarino est chez NBCU depuis plus d'une décennie, où elle est devenue une figure-clé de l'implémentation de stratégies publicitaires efficaces et elle est une cadre respectée du secteur', assure Wedbush.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.